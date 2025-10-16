Mario Camora, fără cuvinte după Csikszereda - CFR Cluj 2-2: „Nu am explicații” - Antena Sport

Închide meniul
Mario Camora, fără cuvinte după Csikszereda - CFR Cluj 2-2: „Nu am explicații"

Mario Camora, fără cuvinte după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Nu am explicații"

Mario Camora, fără cuvinte după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Nu am explicații”

Daniel Işvanca Publicat: 16 octombrie 2025, 22:52

Mario Camora, fără cuvinte după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: Nu am explicații”

Mario Camora în meciul cu Csikszereda / SPORT PICTURES

Csikszereda și CFR Cluj au remizat joi, în restanța din etapa cu numărul 5 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini a avut șansa de a închide meciul la scorul de 2-1, însă Slimani nu a fost precis la finalizare.

Gazdele au restabilit egalitatea în al nouălea minut de prelungire, după ce Lorenzo Biliboc a comis un fault în interiorul careului. George Găman a fost chemat la marginea terenului și nu a avut ce să facă decât să dicteze lovitură de la 11 metri.

Mario Camora, dezamăgit după 2-2 cu Csikszereda

CFR Cluj continuă sezonul catastrofal în Liga 1, iar postul lui Andrea Mandorlini este în pericol. Ardelenii au condus de două ori la Miercurea Ciuc, dar au fost egalați de fiecare dată, a doua oară la ultima fază.

La finalul partidei, Mario Camora a tras concluziile și a explicat că jocul putea fi închis la acele ocazii mari ratate la scorul de 2-1. Din păcate, „feroviarii” nu au punctat, iar gazdele au jucat la sacrificiu în ultimele minute.

„Meci bun, dar trebuia să câștigăm. Erau importante cele trei puncte pentru a fi mai aproape de play-off. Pe teren nu mi s-a părut că există contact, poate am greșit. Am avut 2-3 ocazii singuri cu portarul, dacă marcam acolo, s-a terminat meciul. A venit acest penalty, mie nu mi s-a părut, dar trebuie să mai văd faza.

Cred că în ultimii doi ani, am luat multe goluri la ultima fază. S-a repetat. Mergem mai departe. Nu am explicații, a fost un meci echilibrat, dar am avut ocazii să câștigăm. Eram aproape de play-off dacă ne impuneam. Mai sunt meciuri și trebuie să câștigăm. Avem încredere, voiam să legăm două victorii. Avem luni un meci greu pe care trebuie să-l câștigăm.

E lipsă de încredere poate. Noi am vorbit mult înainte, veneam după o victorie. Am avut meciul în mână. Nu am altă explicație, echipa a luptat, a încercat, dar sunt mici detalii care fac diferența”, a declarat Mario Camora, potrivit digisport.ro.

Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRRRomânii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
