Mario Camora, fără cuvinte după Csikszereda - CFR Cluj 2-2: „Nu am explicații” - Antena Sport

Csikszereda și CFR Cluj au remizat joi, în restanța din etapa cu numărul 5 a Ligii 1. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini a avut șansa de a închide meciul la scorul de 2-1, însă Slimani nu a fost precis la finalizare.

Gazdele au restabilit egalitatea în al nouălea minut de prelungire, după ce Lorenzo Biliboc a comis un fault în interiorul careului. George Găman a fost chemat la marginea terenului și nu a avut ce să facă decât să dicteze lovitură de la 11 metri.

Mario Camora, dezamăgit după 2-2 cu Csikszereda

CFR Cluj continuă sezonul catastrofal în Liga 1, iar postul lui Andrea Mandorlini este în pericol. Ardelenii au condus de două ori la Miercurea Ciuc, dar au fost egalați de fiecare dată, a doua oară la ultima fază.

La finalul partidei, Mario Camora a tras concluziile și a explicat că jocul putea fi închis la acele ocazii mari ratate la scorul de 2-1. Din păcate, „feroviarii” nu au punctat, iar gazdele au jucat la sacrificiu în ultimele minute.

„Meci bun, dar trebuia să câștigăm. Erau importante cele trei puncte pentru a fi mai aproape de play-off. Pe teren nu mi s-a părut că există contact, poate am greșit. Am avut 2-3 ocazii singuri cu portarul, dacă marcam acolo, s-a terminat meciul. A venit acest penalty, mie nu mi s-a părut, dar trebuie să mai văd faza.