Neluțu Varga a anunțat când pleacă Louis Munteanu în America: "S-a acceptat tot!" - Antena Sport

Neluțu Varga a anunțat când pleacă Louis Munteanu în America: “S-a acceptat tot!”

Radu Constantin Publicat: 31 decembrie 2025, 15:50

FOTO: Profimedia și Hepta

Și Neluțu Varga a confirmat trecerea lui Louis Munteanu la DC United. Jucătorul va face vizita medicală pe 5 ianuarie, în Elveția.

Neluțu Varga, acționarul majoritar al CFR-ului, a respins în vara trecută mai multe oferte pentru Louis Munteanu, însă în cele din urmă a fost de acord cu varianta venită din Statele Unite ale Americii. Astfel, golgheterul ediției precedente din Liga 1 se pregătește să părăsească România, după două sezoane petrecute în tricoul formației din Cluj.

„Detaliile negocierilor dintre cluburi și jucători au fost încheiate. Acum trebuie puse pe hârtie. S-a negociat tot, s-a acceptat tot. Suma de transfer, salariul jucătorului, bonusuri, totul a fost acceptat de ambele părți. Se va pune totul pe hârtie și vom semna electronic.

Louis Munteanu va pleca să facă vizita medicală aici, în Europa, în Elveția, pe 5 ianuarie. După ce rezultatul va fi în regulă, vom semna actele. Își va lua viza și va pleca acolo. Vă repet, totul este agreat de ambele părți, este practic închis”, a declarat Neluțu Varga pentru Fanatik.ro.

