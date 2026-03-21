Daniel Pancu, categoric după CFR Cluj – Rapid 1-0: „Mă gândesc doar la primul loc”

Daniel Pancu a oferit prima reacție, după ce CFR Cluj a învins-o pe Rapid, scor 1-0, în etapa a doua de play-off. Antrenorul s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat de elevii săi.
Unicul gol al meciului din Gruia a fost marcat de Meriton Korenica, în minutul 78. Partida a fost una spectaculoasă, cu ocazii uriașe ratate de clujeni.
Daniel Pancu a recunoscut și că este cu gândul doar la primul loc. Grație succesului cu Rapid, clujenii au acumulat 30 de puncte și s-au apropiat la trei puncte de liderul Universitatea Craiova.
Pancu a oferit declarații și despre barajul României cu Turcia. Antrenorul a subliniat că turcii sunt favoriți, însă „tricolorii” au avantajele lor și pot produce surpriza la Istanbul.
„De când sunt aici, avem un singur meci în care nu am marcat, la Pitești. Sunt 8-9 jocuri cu mine toate câștigate, acasă. Arătăm bine, iarăși am redevenit cea mai bună echipă pe anul acesta, peste U Cluj cu trei puncte. Eu mă gândesc doar la locul unu, și jucătorii conștientizează asta. Mulți vorbesc de Rapid campioană, dar suntem acolo și noi. Încerc să-mi conving jucătorii că nu există nicio diferență între noi și ceilalți. Vedem ce face U Cluj mâine, e a doua ca forma după noi.
Urmează opt jocuri, primul la Craiova. Sper să vină și jucătorii de la loturi sănătoși și să obținem puncte în continuare. Cultura clubului, mentalitatea de învingători e peste tot aici. Sunt cele mai importante puncte de când sunt aici. Sunt probleme de rezolvat cu licența, până la ora jocului cu Craiova putem fi cu toate datoriile la zi și să arătăm ca o echipă mare.
După meciul cu FCSB…da, părea o nebunie totală. Eram departe în clasament, a fost jocul decisiv, dacă erau 3 puncte pentru ei jucam în play-out. Suntem aici, la lumină, se joacă la oră de Champions, îmi doresc să fim sănătoși, se va rezolva obligatoriu și problema cu licența. Suntem plini de moral pentru pentru ultimele bătălii.
(N.r. Despre barajul cu Turcia) Sunt 100% mai buni decât noi, sunt sumele alea, dar România are atuuri multe, începând de la selecționer, Drăgușin a revenit, o să vedeți câte spații vom aveam. Meciul e foarte greu, se joacă la ei. Dacă se juca la noi, era altceva”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – Rapid 1-0.
CFR Cluj, victorie la limită cu Rapid
Prima repriză a meciului din Gruia a fost animată, iar primul care a ratat a fost Korenica, şut de la marginea careului, în minutul 16, scos de Aioani în corner. La faza care a urmat, s-a executat lovitura de colţ, mingea a ajuns în cele din urmă la Muhar, iar acesta a lovit transversala cu un şut din careul mic.
Bucureştenii au replicat prin ocazia lui Onea, şut scos de sub bară de Popa, în minutul 22, pentru ca minutul 28 să aducă o ratare uluitoare. Cordea a trimis în bara din dreapta portarului Aioani, mingea a deviat la Alibek Aliev şi acesta, din şase metri, a şutat în bara transversală, iar prima repriză s-a terminat fără gol marcat. Korenica le-a dat emoţii giuleştenilor, şutând peste bară, din careu, în minutul 50, dar kosovarul s-a revanşat în minutul 77.
Biliboc a şutat, Aioani a respins mingea până la Korenica, iar acesta a înscris simplu. Acesta a rămas şi rezultatul final al derby-ului de la Cluj.
Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.
