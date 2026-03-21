Daniel Pancu, categoric după CFR Cluj – Rapid 1-0: „Mă gândesc doar la primul loc”

Daniel Pancu a oferit prima reacție, după ce CFR Cluj a învins-o pe Rapid, scor 1-0, în etapa a doua de play-off. Antrenorul s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat de elevii săi.

Unicul gol al meciului din Gruia a fost marcat de Meriton Korenica, în minutul 78. Partida a fost una spectaculoasă, cu ocazii uriașe ratate de clujeni.

Daniel Pancu a recunoscut și că este cu gândul doar la primul loc. Grație succesului cu Rapid, clujenii au acumulat 30 de puncte și s-au apropiat la trei puncte de liderul Universitatea Craiova.

Pancu a oferit declarații și despre barajul României cu Turcia. Antrenorul a subliniat că turcii sunt favoriți, însă „tricolorii” au avantajele lor și pot produce surpriza la Istanbul.

„De când sunt aici, avem un singur meci în care nu am marcat, la Pitești. Sunt 8-9 jocuri cu mine toate câștigate, acasă. Arătăm bine, iarăși am redevenit cea mai bună echipă pe anul acesta, peste U Cluj cu trei puncte. Eu mă gândesc doar la locul unu, și jucătorii conștientizează asta. Mulți vorbesc de Rapid campioană, dar suntem acolo și noi. Încerc să-mi conving jucătorii că nu există nicio diferență între noi și ceilalți. Vedem ce face U Cluj mâine, e a doua ca forma după noi.