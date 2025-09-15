Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj. Ce a spus despre noile transferuri - Antena Sport

Neluţu Varga a făcut anunţul despre viitorul lui Andrea Mandorlini pe banca celor de la CFR Cluj. Patronul clujenilor a declarat că nu se pune problema ca italianul să fie demis de la echipă.
CFR Cluj traversează un moment extrem de dificil, fiind pe locul 13 în Liga 1, cu şapte puncte. În ultima etapă, clujenii au remizat cu Metaloglobus, scor 1-1.
Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj
În ciuda zvonurilor apărute privind o eventuală plecare a lui Andrea Mandorlini de la CFR Cluj, după doar trei meciuri, Neluţu Varga a clarificat totul. El a transmis că italianul rămâne pe banca clujenilor.
“Nu este nimic adevărat. Mergem înainte cu Mandorlini”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.
Andrea Mandorlini şi-a început luna trecută al treilea mandat pe banca celor de la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia. Italianul i-a mai antrenat pe clujeni în perioada 2009-2010 şi 2023-2024.
Totodată, Neluţu Varga a vorbit şi despre ultimele transferuri de top realizate la echipă, anume Kurt Zouma şi Islam Slimani. Ei s-au pregătit separat şi nu au fost în lot pentru confruntarea cu Metaloglobus.
“Așa mi-am dorit întotdeauna, să am o echipă cu fotbaliști mari. M-a ajutat Silvestre, pentru că altfel nu poți să convingi astfel de jucători. Nu vin în România. Și nu este vorba de bani. Singur, fără Mikael Silvestre nu aș fi putut să-i conving”, a mai spus Neluţu Varga
Cei doi jucători vor avea ocazia să debuteze la CFR Cluj în partida cu UTA, din etapa următoare din Liga 1. Meciul se va disputa duminică, pe 21 septembrie, de la ora 18:15.
