Neluţu Varga, decizie radicală la CFR Cluj: “Să mă ierte Dumnezeu! Las-o-ncolo”

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, este hotărât să mute echipa sa de pe stadionul din Gruia. Costurile ridicate în ceea ce priveşte întreţinerea l-au făcut pe Varga să facă o solicitare la Consiliul Judeţean.
Stadionul din Gruia ar urma să fie folosit pentru antrenamente şi meciuri amicale de către cei de la CFR Cluj, în timp ce duelurile oficiale ar urma să se dispute pe arena celor de la U Cluj.
Neluţu Varga, decizie radicală la CFR Cluj: “Am solicitat să evoluăm pe Cluj Arena”
Varga nu vede o problemă în mutarea echipei pe stadionul rivalei şi consideră că orice club trebuie să aibă acces pe Cluj Arena, în condiţiile în care stadionul aparţine Consiliului Judeţean.
De asemenea, Neluţu Varga a dezvăluit că a avut deja o întâlnire cu Consiliul Judeţean şi susţine că administraţia locală este deschisă acestei idei:
“Am solicitat să evoluăm pe Cluj Arena, din moment ce e stadion public, că aparține Consiliului Județean. E normal ca orice echipă profesionistă, să poată avea acces acolo, deoarece costurile la un club privat sunt enorme și nimeni nu te ajută. Atunci, de ce să nu avem și noi acces la treaba asta?
Stadionul nostru rămâne în folosința echipei, pentru antrenamente, pentru meciurile amicale. Întreținerea este enormă ca și club privat. Trebuie să plătesc mai mult. De anul ăsta ne-a băgat și impozit, lucru care până acum era scutit.
Să mă ierte Dumnezeu, dar pe toți îi scutim, numai pe CFR nu. Las-o-ncolo, pe toți îi scutim, numai pe CFR nu? CFR nu e echipa Clujului? 115.000 de euro plătim doar impozit, ce înseamnă asta? Nu înțeleg de ce se face diferență, că nu e normal.
Am avut întâlnire doar cu proprietarul, cu Consiliul Județean, care este deschis la discuție și este deschis să aprobe chestia asta, pentru că e normal”, a declarat Neluţu Varga, potrivit iamsport.ro.
- Ruptura Mirel Rădoi – Gigi Becali, comentată de Gică Craioveanu: “Și Guardiola, și Mourinho”
- “Aștept lada de șampanie!” Pariul câștigat de Florin Manea pe seama lui Borza + atac la Angelescu: „Nici Miliția nu-l preia”
- Oțelul Galați, anunț după ce s-a scris că jucătorii vor protesta din cauza restanțelor salariale
- Lovitură importantă dată de Hermannstadt! FIFA a dat verdictul în cazul procesului de 1,3 milioane de euro
- Alexandru Dobre, băgat în „ședință” de coechipierii de la Rapid: „Nu e ok. Nu suntem în măsură să vorbim despre asta”