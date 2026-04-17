Neluţu Varga, decizie radicală la CFR Cluj: “Să mă ierte Dumnezeu! Las-o-ncolo”

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, este hotărât să mute echipa sa de pe stadionul din Gruia. Costurile ridicate în ceea ce priveşte întreţinerea l-au făcut pe Varga să facă o solicitare la Consiliul Judeţean.

Stadionul din Gruia ar urma să fie folosit pentru antrenamente şi meciuri amicale de către cei de la CFR Cluj, în timp ce duelurile oficiale ar urma să se dispute pe arena celor de la U Cluj.

Neluţu Varga, decizie radicală la CFR Cluj: “Am solicitat să evoluăm pe Cluj Arena”

Varga nu vede o problemă în mutarea echipei pe stadionul rivalei şi consideră că orice club trebuie să aibă acces pe Cluj Arena, în condiţiile în care stadionul aparţine Consiliului Judeţean.

De asemenea, Neluţu Varga a dezvăluit că a avut deja o întâlnire cu Consiliul Judeţean şi susţine că administraţia locală este deschisă acestei idei:

“Am solicitat să evoluăm pe Cluj Arena, din moment ce e stadion public, că aparține Consiliului Județean. E normal ca orice echipă profesionistă, să poată avea acces acolo, deoarece costurile la un club privat sunt enorme și nimeni nu te ajută. Atunci, de ce să nu avem și noi acces la treaba asta?