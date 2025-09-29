Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după oferta făcută pentru Louis Munteanu, chiar de ziua patronului de la CFR - Antena Sport

Luni, 29 septembrie, Neluţu Varga a împlinit 54 de ani, iar Gigi Becali i-a propus să îi facă drept “cadou” transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB.
Patronul campioanei a spus în glumă că îi oferă 4.5 milioane de euro pentru atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro, care şi-a trecut în cont un singur gol în primele 11 meciuri disputate în acest sezon.
Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali
„O să-l sun acum să-i spun la mulți ani. «Tati’, ce facem, Tati?» Îți dau și eu un cadou la iarnă. Îți dau 4,5 milioane de euro pe Louis”. Să vedem, poate fac cu «Tati» o înțelegere de acum. Trebuie să-l ajut pe «Tati» dacă are nevoie”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.
“Nu îi dau niciun răspuns că nu vreau să supăr pe nimeni, mai ales de ziua mea. Apreciez interesul, dar nu putem vorbi despre o astfel de sumă”, a fost replica lui Neluţu Varga, conform gsp.ro
Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu
Andrea Mandorlini a oferit ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu, înaintea derby-ului dintre U Cluj și CFR Cluj. Antrenorul italian a dat de înțeles că atacantul român ar putea juca în partida care se va disputa luni, de la ora 21:00.
„Louis Munteanu e mai bine. Mi-ar plăcea să fie cu noi. Voi vorbi azi cu el. Am reușit să recuperăm câțiva jucători accidentați. Dar sunt problemele mai vechi. Camara, Simao, nu sunt cu noi. În rest suntem bine și îmi doresc să fim bine și mâine seară. Clar, Louis e un punct important pentru noi”, a declarat Andrea Mandorlini, înainte de U Cluj – CFR Cluj.
