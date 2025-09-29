Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după oferta făcută pentru Louis Munteanu, chiar de ziua patronului de la CFR - Antena Sport

Luni, 29 septembrie, Neluţu Varga a împlinit 54 de ani, iar Gigi Becali i-a propus să îi facă drept “cadou” transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB.

Patronul campioanei a spus în glumă că îi oferă 4.5 milioane de euro pentru atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro, care şi-a trecut în cont un singur gol în primele 11 meciuri disputate în acest sezon.

Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali

„O să-l sun acum să-i spun la mulți ani. «Tati’, ce facem, Tati?» Îți dau și eu un cadou la iarnă. Îți dau 4,5 milioane de euro pe Louis”. Să vedem, poate fac cu «Tati» o înțelegere de acum. Trebuie să-l ajut pe «Tati» dacă are nevoie”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

“Nu îi dau niciun răspuns că nu vreau să supăr pe nimeni, mai ales de ziua mea. Apreciez interesul, dar nu putem vorbi despre o astfel de sumă”, a fost replica lui Neluţu Varga, conform gsp.ro

Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu

Andrea Mandorlini a oferit ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu, înaintea derby-ului dintre U Cluj și CFR Cluj. Antrenorul italian a dat de înțeles că atacantul român ar putea juca în partida care se va disputa luni, de la ora 21:00.