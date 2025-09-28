Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu înaintea derby-ului U Cluj - CFR Cluj. Anunțul lui Andrea Mandorlini - Antena Sport

Andrea Mandorlini a oferit ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu, înaintea derby-ului dintre U Cluj și CFR Cluj. Antrenorul italian a dat de înțeles că atacantul român ar putea juca în partida care se va disputa luni, de la ora 21:00.

Louis Munteanu s-a accidentat înaintea amicalului naționalei cu Canada, pierdut de „tricolori” cu 0-3, la începutul acestei luni. De atunci, atacantul nu a mai bifat niciun meci.

Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj

Concret, Louis Munteanu nu a fost în lotul celor de la CFR Cluj pentru partidele de campionat cu Metaloglobus și UTA, ambele încheiate cu scorul de 1-1.

Andrea Mandorlini a dezvăluit că atacantul de 23 de ani se simte mai bine și sunt șanse să fie în lot pentru duelul cu rivalii de la U Cluj.

„Louis Munteanu e mai bine. Mi-ar plăcea să fie cu noi. Voi vorbi azi cu el. Am reușit să recuperăm câțiva jucători accidentați. Dar sunt problemele mai vechi. Camara, Simao, nu sunt cu noi. În rest suntem bine și îmi doresc să fim bine și mâine seară. Clar, Louis e un punct important pentru noi”, a declarat Andrea Mandorlini, înainte de U Cluj – CFR Cluj.