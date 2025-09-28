Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu înaintea derby-ului U Cluj - CFR Cluj. Anunțul lui Andrea Mandorlini - Antena Sport

Închide meniul
Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj. Anunțul lui Andrea Mandorlini

Publicat: 28 septembrie 2025, 20:55

Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj. Anunțul lui Andrea Mandorlini

Louis Munteanu / Profimedia

Andrea Mandorlini a oferit ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu, înaintea derby-ului dintre U Cluj și CFR Cluj. Antrenorul italian a dat de înțeles că atacantul român ar putea juca în partida care se va disputa luni, de la ora 21:00. 

Louis Munteanu s-a accidentat înaintea amicalului naționalei cu Canada, pierdut de „tricolori” cu 0-3, la începutul acestei luni. De atunci, atacantul nu a mai bifat niciun meci. 

Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj 

Concret, Louis Munteanu nu a fost în lotul celor de la CFR Cluj pentru partidele de campionat cu Metaloglobus și UTA, ambele încheiate cu scorul de 1-1.  

Andrea Mandorlini a dezvăluit că atacantul de 23 de ani se simte mai bine și sunt șanse să fie în lot pentru duelul cu rivalii de la U Cluj. 

„Louis Munteanu e mai bine. Mi-ar plăcea să fie cu noi. Voi vorbi azi cu el. Am reușit să recuperăm câțiva jucători accidentați. Dar sunt problemele mai vechi. Camara, Simao, nu sunt cu noi. În rest suntem bine și îmi doresc să fim bine și mâine seară. Clar, Louis e un punct important pentru noi”, a declarat Andrea Mandorlini, înainte de U Cluj – CFR Cluj. 

Totodată, Andrea Mandorlini a comparat derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj cu cel dintre AC Milan și Inter din Serie A, supranumit Derby della Madonnina. 

„În derby-uri mereu jucăm la victorie. Desigur, uneori nu îți iese asta, dar dăm totul pentru a reuși. Derby-urile sunt gândite doar pentru victorie. Echipa, clubul, se gândesc doar la asta. 

(n.r. – cu ce derby seamănă U Cluj – CFR Cluj) În Italia, în Roma e un derby important pentru că e derby-ul Capitalei. Așa că e dificil să fac o comparație. Dar dacă ar fi să compar cu un derby, ar fi acela al orașului Milan. E un derby important și pentru România și pentru oraș pentru că e un oraș frumos (n.r. – Cluj), pe care îl port în suflet, și mi-ar plăcea să câștigăm”, a mai spus antrenorul celor de la CFR Cluj. 

CFR Cluj are nevoie disperată de puncte în Liga 1. Clujenii ocupă locul 12, cu doar opt puncte, după nouă meciuri jucate. Echipa din Gruia nu a mai câștigat de opt etape, ultima victorie fiind înregistrată pe 13 iulie, cu Unirea Slobozia, scor 2-1, în prima rundă. 

