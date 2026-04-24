Neluțu Varga s-a convins de Daniel Pancu! Ce a spus despre viitorul său la CFR Cluj: „Nu îmi mai trebuie altceva”

Daniel Pancu a venit cu un suflu nou pe banca celor de la CFR Cluj, iar tehnicianul a reușit să ducă formația din Gruia în play-off, în ciuda faptului că până atunci parcursul ardelenilor fusese catastrofal.

„Feroviarii” luptă cu șanse reale la cupele europene în acest final de sezon, iar Neluțu Varga a avut deja o discuție cu acesta în privința viitorului său la CFR.

Daniel Pancu va continua la CFR Cluj

Deși se zvonea că Daniel Pancu nu va continua pe banca celor de la CFR Cluj, fiind văzut drept un înlocuitor pentru Costel Gâlcă la Rapid București, se pare că în cele din urmă fostul selecționer de la U21 va continua în Gruia.

Marele anunț a fost făcut chiar de către finanțatorul Neluțu Varga, care a transmis că munca depusă de tehnician l-a convins să continue cu acesta și din sezonul următor.

„El va rămâne, total, la CFR Cluj. Nici nu și-a pus în cap să plece, exclus! Am avut contract… Avea o clauză inserată cum că dacă se califica în Europa, automat, i se prelungește. Dar nici nu se pune problema să plece.