Neluțu Varga s-a convins de Daniel Pancu! Ce a spus despre viitorul său la CFR Cluj: „Nu îmi mai trebuie altceva”

Daniel Işvanca Publicat: 24 aprilie 2026, 17:43

Daniel Pancu a venit cu un suflu nou pe banca celor de la CFR Cluj, iar tehnicianul a reușit să ducă formația din Gruia în play-off, în ciuda faptului că până atunci parcursul ardelenilor fusese catastrofal.

„Feroviarii” luptă cu șanse reale la cupele europene în acest final de sezon, iar Neluțu Varga a avut deja o discuție cu acesta în privința viitorului său la CFR.

Daniel Pancu va continua la CFR Cluj

Deși se zvonea că Daniel Pancu nu va continua pe banca celor de la CFR Cluj, fiind văzut drept un înlocuitor pentru Costel Gâlcă la Rapid București, se pare că în cele din urmă fostul selecționer de la U21 va continua în Gruia.

Marele anunț a fost făcut chiar de către finanțatorul Neluțu Varga, care a transmis că munca depusă de tehnician l-a convins să continue cu acesta și din sezonul următor.

„El va rămâne, total, la CFR Cluj. Nici nu și-a pus în cap să plece, exclus! Am avut contract… Avea o clauză inserată cum că dacă se califica în Europa, automat, i se prelungește. Dar nici nu se pune problema să plece.

Am văzut de ceea ce este în stare și cât de serios este Daniel Pancu. Nu îmi mai trebuie altceva. M-am convins, nu mai are rost să discutăm. Nu mai există problema acelei clauze, se prelungește din start. Am stabilit și am decis de mai multă vreme.

Am vorbit direct cu Daniel, miercuri, totul e clar. Rămâne sub orice formă. Doamne ajută să ne calificăm și în Europa, dar rămâne oricum”, a declarat Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.

Un şofer a venit să ia motorină cu bidoanele după ce mai multe staţii Petrom au rămas fără combustibilUn şofer a venit să ia motorină cu bidoanele după ce mai multe staţii Petrom au rămas fără combustibil
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Observator
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în țara noastră!”
Fanatik.ro
Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în țara noastră!”
18:35

Cristi Chivu e gata să dea lovitura la Inter! Transfer de 50 de milioane de euro
18:34

Apelul făcut de Pep Guardiola, după ce a aflat prețurile de la Campionatul Mondial 2026: „Fotbalul e pentru suporteri”
18:06

Foto„Mama tuturor meciurilor”: ziua în care Iran a învins SUA la Cupa Mondială
18:05

Bogdan Voina, noul președinte al Federației Române de Handbal. Victorie după un tur doi cu Sorin Dinu
17:54

Decizia luată de Dinamo în cazul lui George Pușcaș, după eliminarea din Cupa României. Anunțul lui Andrei Nicolescu
17:25

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 24 aprilie
Vezi toate știrile
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 4 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 5 Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic 6 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”