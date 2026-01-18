Nicolae Stanciu voia să se transfere la Rapid. Căpitanul naţionalei a fost dat de gol: "Era de acord cu un salariu mai mic" - Antena Sport

Nicolae Stanciu voia să se transfere la Rapid, în această iarnă. Căpitanul naţionalei, ajuns la 32 de ani, e aproape de plecarea de la Genoa, fiind lăsat în afara lotului de Daniele De Rossi pentru meciul cu Parma.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Porumboiu a dezvăluit că a vorbit cu Nicolae Stanciu şi mijlocaşul era dispus să joace pentru Rapid. Fostul patron de la Vaslui a transmis că eventuala revenire a mijlocaşului român în Liga 1 ar fi fost benefică şi pentru echipa naţională.

Nicolae Stanciu voia să se transfere la Rapid

Adrian Porumboiu a mai declarat că Genoa ar fi putut suporta jumătate din salariul lui Nicolae Stanciu, pentru ca acesta să fie împrumutat la Rapid, în această iarnă. În cele din urmă, mijlocaşul român e aproape de un transfer în China.

“Din punctul meu de vedere, este o mutare foarte proastă pentru naționala României (n.r. o plecare a lui Nicolae Stanciu în China).

Eu am vorbit cu Nicușor și era de acord să vină în țară și pe un salariu mai mic decât cel de la Genoa, doar cu gândul să joace la națională. Copilul a gândit foarte corect. Eu nu prea am văzut români care să-și dorească asta, dar cred că din China e greu să mai ajungi la națională. Cred că se va rupe și mai mult de echipa națională. Putea exista o înțelegere: Rapid să susțină jumătate din salariu, iar Genoa cealaltă jumătate, mai ales că patronul de la Genoa este român (n.r. Dan Șucu).