Noi probleme pentru Mirel Rădoi la FCSB: „A ieșit din antrenament / Simte dureri în altă zonă”

Mirel Rădoi nu a avut liniște la FCSB, în pauza internațională. Doi jucători ai campioanei, Siyabonga Ngezana (28 de ani) și Vlad Chiricheș (36 de ani), nu s-au putut antrena normal la finalul acestei săptămâni.

Siyabonga Ngezana a revenit la antrenamentele campioanei, după ce a refuzat să se opereze. Fundașul s-a refăcut și ar putea reveni pe teren la meciul cu Botoșani, din etapa a treia a play-out-ului.

Noi probleme pentru Mirel Rădoi la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că fundașul sud-african nu a putut încheia antrenamentul de vineri, însă acest lucru nu este unul grav.

Totodată, MM a oferit ultimele detalii și despre starea lui Vlad Chiricheș. Accidentat în meciul cu Metaloglobus, veteranul campioanei s-a tratat la vraciul Marijana de la Belgrad, însă acum resimte dureri în altă zonă.

„Situația accidentaților? Ngezana s-a antrenat normal, cu echipa, dar a ieșit azi (n.r. vineri) din antrenament, pentru că era puțin încărcat muscular. Însă, nu e nimic grav.