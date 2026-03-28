Noi probleme pentru Mirel Rădoi la FCSB: „A ieșit din antrenament / Simte dureri în altă zonă”

Mirel Rădoi nu a avut liniște la FCSB, în pauza internațională. Doi jucători ai campioanei, Siyabonga Ngezana (28 de ani) și Vlad Chiricheș (36 de ani), nu s-au putut antrena normal la finalul acestei săptămâni.
Siyabonga Ngezana a revenit la antrenamentele campioanei, după ce a refuzat să se opereze. Fundașul s-a refăcut și ar putea reveni pe teren la meciul cu Botoșani, din etapa a treia a play-out-ului.
Noi probleme pentru Mirel Rădoi la FCSB
Mihai Stoica a dezvăluit că fundașul sud-african nu a putut încheia antrenamentul de vineri, însă acest lucru nu este unul grav.
Totodată, MM a oferit ultimele detalii și despre starea lui Vlad Chiricheș. Accidentat în meciul cu Metaloglobus, veteranul campioanei s-a tratat la vraciul Marijana de la Belgrad, însă acum resimte dureri în altă zonă.
„Situația accidentaților? Ngezana s-a antrenat normal, cu echipa, dar a ieșit azi (n.r. vineri) din antrenament, pentru că era puțin încărcat muscular. Însă, nu e nimic grav.
Chiricheș a fost la Belgrad, s-a reparat, dar simte dureri în altă zonă acum. E la sală.
Cercel s-a antrenat normal, dar azi a venit cu temperatură și cu durere în gât. Bine, nici eu nu am scăpat. Este o problemă care ne-a afectat pe toți, de aproape o lună, și-l bănuiesc pe Tănase că a fost pacientul zero (n.r. râde).
Iar 8 jucători sunt plecați”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
FCSB o va înfrunta pe Botoșani, în runda a treia de play-out. Partida se va disputa vineri, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro.
