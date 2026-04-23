Noul antrenor al FCSB-ului, reacție după plecarea lui Mirel Rădoi: „Erau unele lucruri care nu se legau”

Daniel Işvanca Publicat: 23 aprilie 2026, 16:59

Lucian Filip / Sportpictures

Plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB a fost una șocantă pentru jucători, în contextul în care tehnicianul român preciza că va sta până la finalul sezonului pe banca roș-albaștrilor.

Miercuri acesta a fost deja instalat pe banca celor de la Gaziantep și a condus deja și primul antrenament la gruparea din Turcia. Lucian Filip a vorbit despre situația echipei înaintea meciului cu Petrolul.

Lucian Filip, înaintea meciului cu Petrolul

Lucian Filip este noul antrenor de la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi, iar noul tehnician al campioanei României a susținut și prima conferință de presă, înainte de meciul cu Petrolul.

Acesta a vorbit despre situația echipei după plecarea lui Rădoi și a precizat că erau anumite chestiuni care nu se reglau între tehnician și patron.

„A fost o surpriză, dar nu una mare. Am avut senzația, la fiecare meci, că se poate încheia colaborarea dintre antrenor și patron. Am făcut parte și din staff-ul vechi, atunci când s-au obținut performanțe. Cât timp a fost Mirel Rădoi, am fost prezent la majoritatea antrenamentelor și am văzut cum lucrează.

Prin experiența acumulată de-a lungul timpului, ne dorim să suplinim pentru o perioadă scurtă până la venirea unui antrenor cu licență PRO. Erau unele lucruri care nu se legau. De exemplu, în cazul lui Chiricheș. Patronul a spus clar că nu vrea să mai joace, însă antrenorul l-a introdus pe teren și era, cumva, o situație-limită”.

Lucian Filip: „E important să ne atingem obiectivul”

„Băieții sunt bine, nu aveau cum să nu fie bine. E important să menținem același ritm de joc și să ne atingem obiectivul. Elias și Pinti lucrau într-un mod, Mirel, împreună cu staff-ul său, în alt mod. Nu vrem să schimbăm prea multe.

Echipa vine după rezultate bune. Va veni un antrenor cu licență PRO, care va schimba și el anumite lucruri. Ar fi prea multe schimbări, iar asta ar putea dăuna jucătorilor”, a declarat Lucian Filip.

