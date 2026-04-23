Noul antrenor al FCSB-ului, reacție după plecarea lui Mirel Rădoi: „Erau unele lucruri care nu se legau”

Plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB a fost una șocantă pentru jucători, în contextul în care tehnicianul român preciza că va sta până la finalul sezonului pe banca roș-albaștrilor.

Miercuri acesta a fost deja instalat pe banca celor de la Gaziantep și a condus deja și primul antrenament la gruparea din Turcia. Lucian Filip a vorbit despre situația echipei înaintea meciului cu Petrolul.

Lucian Filip este noul antrenor de la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi, iar noul tehnician al campioanei României a susținut și prima conferință de presă, înainte de meciul cu Petrolul.

Acesta a vorbit despre situația echipei după plecarea lui Rădoi și a precizat că erau anumite chestiuni care nu se reglau între tehnician și patron.

„A fost o surpriză, dar nu una mare. Am avut senzația, la fiecare meci, că se poate încheia colaborarea dintre antrenor și patron. Am făcut parte și din staff-ul vechi, atunci când s-au obținut performanțe. Cât timp a fost Mirel Rădoi, am fost prezent la majoritatea antrenamentelor și am văzut cum lucrează.