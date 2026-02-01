Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut - Antena Sport

Închide meniul
Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut

Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut

Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut

Viviana Moraru Publicat: 1 februarie 2026, 20:55

Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut

Joao Paulo, la FCSB - Csikszereda, pe Arena Națională/ Captură Digi Sport

Noul jucător al FCSB-ului a asistat la meciul cu Csikszereda, din etapa a 24-a din Liga 1. Joao Paulo (27 de ani) a fost surprins în loja Arenei Naționale, alături de Mihai Stoica. 

Joao Paulo urmează astfel să fie prezentat oficial la FCSB. Mijlocașul se va despărți de Oțelul, Gigi Becali urmând să le achite gălățenilor suma de 600.000 de euro. 

Joao Paulo, pe Arena Națională la FCSB – Csikszereda 

Joao Paulo a ajuns la un acord cu FCSB, el fiind îmbrăcat într-o geacă cu însemnele campioanei, la duelul cu Csikszereda. Mijlocașul din Insulele Capului Verde va fi al treilea transfer al iernii oficializat de roș-albaștri, după Andre Duarte și Ofri Arad. 

Gigi Becali a confirmat faptul că va plăti suma de 600.000 de euro în schimbul lui Joao Paulo. Oțelul se va alege și cu cei 600.000 de euro pentru participarea mijlocașului la World Cup 2026, turneu care va fi live exclusiv în Universul Antena. 

Inițial, patronul campioanei anunța că nu este dispus să ofere mai mult de 200.000 de euro pentru transferul jucătorului, însă în cele din urmă, a acceptat condițiile celor de la Oțelul.  

„L-am luat, da. Acum facem actele. Nu puteam să spun că-l vreau pentru că după aceea se băgau alții. Cum văd că Becali vrea un jucător, cum se bagă să facă ofertă. Așa că zic că nu-l vreau până nu fac actele. Acum am făcut actele. Nu știu exact suma. O să fie în jur de un milion de euro. 

Plătim 600.000 de euro noi, iar Oțelul va lua și banii pe care îi dă FIFA pentru prezența la Mondial. Păstrează Oțelul banii ăia, nu-i luăm noi. Noi îi vom transfera către Oțelul. Cred că o să fie în jur de un milion de euro cu totul”, a spus Gigi Becali, conform gsp.ro. 

În acest sezon, Joao Paulo a adunat 22 de meciuri în toate competiţiile pentru Oţelul Galaţi. Acesta a marcat un gol şi şi-a trecut în cont şi trei pase decisive. 

