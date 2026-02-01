Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut - Antena Sport

Noul jucător al FCSB-ului a asistat la meciul cu Csikszereda, din etapa a 24-a din Liga 1. Joao Paulo (27 de ani) a fost surprins în loja Arenei Naționale, alături de Mihai Stoica.

Joao Paulo urmează astfel să fie prezentat oficial la FCSB. Mijlocașul se va despărți de Oțelul, Gigi Becali urmând să le achite gălățenilor suma de 600.000 de euro.

Joao Paulo, pe Arena Națională la FCSB – Csikszereda

Joao Paulo a ajuns la un acord cu FCSB, el fiind îmbrăcat într-o geacă cu însemnele campioanei, la duelul cu Csikszereda. Mijlocașul din Insulele Capului Verde va fi al treilea transfer al iernii oficializat de roș-albaștri, după Andre Duarte și Ofri Arad.

Gigi Becali a confirmat faptul că va plăti suma de 600.000 de euro în schimbul lui Joao Paulo. Oțelul se va alege și cu cei 600.000 de euro pentru participarea mijlocașului la World Cup 2026, turneu care va fi live exclusiv în Universul Antena.

Inițial, patronul campioanei anunța că nu este dispus să ofere mai mult de 200.000 de euro pentru transferul jucătorului, însă în cele din urmă, a acceptat condițiile celor de la Oțelul.