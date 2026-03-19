Mirel Rădoi, avertisment pentru jucătorii de la FCSB înaintea barajului cu Turcia: “Va fi greu să prindă lotul”

Mirel Rădoi a lansat un avertisment pentru jucătorii de la FCSB, înaintea barajului dintre Turcia şi România, de calificare la World Cup 2026. Mircea Lucescu urmează să anunţe lotul final pentru confruntarea “de foc” de la Istanbul, de pe 26 martie.

Întrebat dacă jucătorii de la FCSB sunt cu gândul la naţională, Mirel Rădoi a oferit un răspuns ferm. Antrenorul campioanei a subliniat că elevii săi ar putea să nu fie convocaţi în cazul în care nu vor avea evoluţii bune la echipa de club.

Mirel Rădoi a oferit declaraţii înaintea meciului cu UTA, din a doua etapă de play-out. Antrenorul a declarat că jucătorii săi au o problemă de motivaţie, ţinând cont de pasul greşit din prima rundă, 0-0 cu Metaloglobus.

“(Cum îi motivaţi acum?) Trebuie s-o facem, e evidentă problema lor, faptul că nu s-au calificat în play-off le arată cumva o nesiguranţă în play-out. De asta suntem aici, orice staff ar încerca ceva şi prin speech-uri să motiveze jucătorii. Principala lor motivaţie va trebui să fie câştigarea partidei de mâine seară. Putem face o greşeală dacă ne vom gândi ce se va întâmpla la final fără să ne dăm seama de meciul de mâine seară.

(N.r. Aţi discutat cu ei, sunt jucători care pot fi convocaţi la echipa naţională. Se gândesc acolo?) Nu am discutat, avem mai multe probleme de rezolvat aici. Dacă nu vor avea evoluţii bune sau dacă nu vor avea evoluţii în general, să joace, cred că va fi greu să prindă şi lotul naţionalei, trebuie să fie concentraţi aici ca să ajungă la echipa naţională.