Florin Răducioiu a anticipat dezastrul de la FCSB: “Mă înjură steliștii acum”

Florin Răducioiu a anticipat momentul greu prin care va trece FCSB, în acest sezon. La începutul lunii februarie, fostul mare atacant al “Generaţiei de Aur” susţinea că roş-albaştrii nu vor ajunge în play-off.
Răducioiu a avut dreptate şi FCSB a ajuns pentru prima oară în play-out, după apariţia noului format, din sezonul 2015-2016. “Sper să nu mă înjure steliştii”, spune acum fostul vârf dinamovist.
Florin Răducioiu a anticipat dezastrul de la FCSB
“Nu m-a surprins, vă spun sincer, eu am și spus-o, mă înjură steliștii acum, dar eu am spus-o acum două luni de zile. Am spus că nu credeam că FCSB se va califica în play-off, pentru că a fost un an negativ din toate punctele de vedere, s-a dovedit că așa a fost.
Nu am nimic cu FCSB, au câștigat doi ani la rând campionatul, au jucat foarte bine în cupele europene. Și echipele mari trec prin momente de criză, trec prin acest moment de criză.
Sunt convins că vor trece cu brio acest play-out, nu cred că vor avea probleme.”, a spus Răducioiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Ce declara Florin Răducioiu despre FCSB
“Nu cred că FCSB poate ajunge în play-off. M-am uitat pe program, pare simplu, dar nu cred că FCSB se va califica. Ar trebui să câştige tot, mă bazez pe anumite calcule. FCSB este într-o formă slabă, este o echipă care a dominat fotbalul românesc în ultimii ani, dar sunt în momente în care echipele mari trec prin această criză de rezultate şi de joc. O zic ca suporter, ca şi cunoscător de fotbal, nu vreau să îmi atrag antipatii”, a spus Răducioiu, pe 3 februarie.
