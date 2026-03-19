Schimbarea de ultim moment pregătită de Neluţu Varga la CFR Cluj. Ce se întâmplă cu Ciprian Deac

Viviana Moraru Publicat: 19 martie 2026, 12:49

Ciprian Deac, în timpul unui meci

Neluţu Varga pregăte o modificare importantă la CFR Cluj. După ce Marius Bilaşco a fost convins de Dan Şucu să vină la Rapid, clujenii rămân fără fără director sportiv.

În acest context, Ciprian Deac ar urma să-i ia locul lui Marius Bilaşco la CFR Cluj. Mijlocaşul ajuns la vârsta de 40 de ani va ajunge la final de contract cu echipa lui Daniel Pancu, în vară.

Conform gsp.ro, Neluţu Varga nu şi-ar mai dori să-i ofere un nou contract lui Ciprian Deac, pentru a-şi continua cariera de jucător la CFR Cluj, de la finalul acestui sezon. Astfel, mijlocaşul este dorit în conducerea clubului din Gruia, pe postul de director sportiv, în cazul în care nu va fi ofertat de altă echipă.

Varianta venirii lui Ciprian Deac în conducerea echipei clujene a fost luată în calcul încă din pauza de iarnă. La momentul respectiv, mijlocaşul nu a făcut deplasarea cu restul lotului în cantonamentul de iarnă, iar Neluţu Varga a dat asigurări că acesta este în continuare dorit la echipă.

“Asta e dorinţa mea şi aş vrea să-l încurajez să obţină postul de vice-preşedinte sau de orice altă funcţie care i-ar plăcea şi să continue la CFR. Pentru mine ar fi o mare bucurie să rămână alături de noi, ştiu că asta e viaţa lui şi nu se poate desprinde de fotbal şi clubul CFR”, a declarat Neluţu Varga recent, despre Ciprian Deac, conform primasport.ro.

De cealaltă parte, Marius Bilaşco e aproape să plece de la CFR Cluj, după aproape zece ani. Acesta a fost implicat activ şi pe partea de scouting de la formaţia clujeană, fiind responsabil de multe transferuri realizate la echipă în ultimii ani.

Bilaşco îl va înlocui pe Mauro Pederzoli la Rapid. Actualul director sportiv de la CFR Cluj ar fi bătut deja palma cu Dan Şucu, care a decis să nu-i mai prelungească oficialului italian adus de la Parma contractul, care expiră la finalul sezonului.

