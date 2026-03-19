Oficialii de la Rapid, anunţ despre Daniel Pancu înaintea confruntării directe: “100%”

Oficialii de la Rapid au oferit declaraţii despre Daniel Pancu, înaintea confruntării cu CFR Cluj, din etapa a doua a play-off-ului. Meciul se va dsputa vineri, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu s-a declarat convins de faptul că Daniel Pancu va reveni pe banca Rapidului. Fostul atacant şi-a început cariera de antrenor pe banca giuleştenilor, în 2018.

Victor Angelescu a mai dezvăluit că are o relaţie excelentă cu Daniel Pancu, după perioada în care au colaborat la Rapid. Acesta a subliniat că giuleştenii nu trebuie să-şi ia revanşa, după eşecul din returul sezonului regular, scor 0-3.

“(n.r. despre meciul cu CFR) Nu avem nicio revanșă față de Daniel Pancu. E un meci împotriva unei echipe care a pierdut primul meci după 11 victorii. Ne dorim să mergem acolo să câștigăm.

(n.r. despre Daniel Pancu) 100% e posibil să revină. Avem o relație foarte bună. Sunt sigur că la un moment dat va antrena Rapidul”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.