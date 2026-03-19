Oficialii de la Rapid, anunţ despre Daniel Pancu înaintea confruntării directe: “100%”

Oficialii de la Rapid au oferit declaraţii despre Daniel Pancu, înaintea confruntării cu CFR Cluj, din etapa a doua a play-off-ului. Meciul se va dsputa vineri, de la ora 21:45.
Victor Angelescu s-a declarat convins de faptul că Daniel Pancu va reveni pe banca Rapidului. Fostul atacant şi-a început cariera de antrenor pe banca giuleştenilor, în 2018.
Oficialii de la Rapid, anunţ despre Daniel Pancu înaintea confruntării cu CFR Cluj din play-off
Victor Angelescu a mai dezvăluit că are o relaţie excelentă cu Daniel Pancu, după perioada în care au colaborat la Rapid. Acesta a subliniat că giuleştenii nu trebuie să-şi ia revanşa, după eşecul din returul sezonului regular, scor 0-3.
“(n.r. despre meciul cu CFR) Nu avem nicio revanșă față de Daniel Pancu. E un meci împotriva unei echipe care a pierdut primul meci după 11 victorii. Ne dorim să mergem acolo să câștigăm.
(n.r. despre Daniel Pancu) 100% e posibil să revină. Avem o relație foarte bună. Sunt sigur că la un moment dat va antrena Rapidul”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.
CFR Cluj a pierdut în prima etapă de play-off, scor 1-2 cu U Cluj. De cealaltă parte, Rapid a învins-o cu 3-2 pe Dinamo şi a urcat pe primul loc, profitând de eşecul înregistrat de Universitatea Craiova, pe teren propriu, cu FC Argeş.
Înfrângerea suferită cu U Cluj a fost prima pentru echipa lui Daniel Pancu, după seria fabuloasă din Liga 1. CFR Cluj înregistrase 11 victorii la rând, până la finalul sezonului regular.
- Florin Răducioiu a anticipat dezastrul de la FCSB: “Mă înjură steliștii acum”
- Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui
- “Dacă joacă la fel, câștigă campionatul”. Basarab Panduru prevede o surpriză imensă în Liga 1
- Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Derby “de foc” pe Arena Naţională. “Câinii”, fără victorie de 4 meciuri
- FCSB, vot surpriză la alegerile FRF. Mihai Stoica a dat detalii: “E secret, dar tot îl voi dezvălui”