Home | Fotbal | Liga 1 | Oficialii de la Rapid, anunţ despre Daniel Pancu înaintea confruntării directe: “100%”

Viviana Moraru Publicat: 19 martie 2026, 11:00

Comentarii
Daniel Pancu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Oficialii de la Rapid au oferit declaraţii despre Daniel Pancu, înaintea confruntării cu CFR Cluj, din etapa a doua a play-off-ului. Meciul se va dsputa vineri, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu s-a declarat convins de faptul că Daniel Pancu va reveni pe banca Rapidului. Fostul atacant şi-a început cariera de antrenor pe banca giuleştenilor, în 2018.

Victor Angelescu a mai dezvăluit că are o relaţie excelentă cu Daniel Pancu, după perioada în care au colaborat la Rapid. Acesta a subliniat că giuleştenii nu trebuie să-şi ia revanşa, după eşecul din returul sezonului regular, scor 0-3.

“(n.r. despre meciul cu CFR) Nu avem nicio revanșă față de Daniel Pancu. E un meci împotriva unei echipe care a pierdut primul meci după 11 victorii. Ne dorim să mergem acolo să câștigăm.

(n.r. despre Daniel Pancu) 100% e posibil să revină. Avem o relație foarte bună. Sunt sigur că la un moment dat va antrena Rapidul”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

CFR Cluj a pierdut în prima etapă de play-off, scor 1-2 cu U Cluj. De cealaltă parte, Rapid a învins-o cu 3-2 pe Dinamo şi a urcat pe primul loc, profitând de eşecul înregistrat de Universitatea Craiova, pe teren propriu, cu FC Argeş.

Înfrângerea suferită cu U Cluj a fost prima pentru echipa lui Daniel Pancu, după seria fabuloasă din Liga 1. CFR Cluj înregistrase 11 victorii la rând, până la finalul sezonului regular.

Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află RomâniaFinlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Observator
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din România până în Japonia
Fanatik.ro
12:22

Selecții pe bază de zodiac și de „vibrații pozitive” la Cupa Mondială! Antrenorii pentru care superstițiile dictau convocările
12:18

EXCLUSIVFlorin Răducioiu a anticipat dezastrul de la FCSB: “Mă înjură steliștii acum”
12:11

Gică Hagi a numit singurul avantaj al Turciei în barajul cu România: “Doar aşa sunt favoriţi”
12:03

“Dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu..”. A văzut că Gică Hagi a cedat acțiunile de la Farul și s-a convins
11:55

Max Verstappen, criticat după ultimele declaraţii: “Își aruncă întotdeauna jucăriile din cărucior”
11:34

Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui
Vezi toate știrile
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 4 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav