Luka Doncic, prestație de vis în a șaptea victorie la rând a lui LA Lakers. LeBron James nu s-a lăsat mai prejos

Andrei Nicolae Publicat: 19 martie 2026, 12:30

Los Angeles Lakers a obținut o nouă victorie în NBA, după ce s-a impus în noaptea de miercuri spre joi în fața celor de la Houston Rockets, scor 124-116. Cel mai bun om de pe parchet al echipei lui JJ Redick a fost de departe Luka Doncic, care a marcat 40 de puncte și a fost la o recuperare distanță de un triple-double.

LA Lakers luptă din răsputeri să obțină o clasare cât mai bună la finalul sezonului regulat în Conferința de Vest, iar trupa din California a câștigat în acest sens un nou meci. Pe Toyota Center, casa celor de la Houston Rockets, franciza galben-violet s-a impus la capătul unui duel echilibrat în care Doncic și LeBron James au fost lideri pe tabela de scor.

Meciul a început bine pentru Lakers, care după primul sfert conduceau deja la nouă puncte. Până la pauza mare, echipa din Los Angeles și-a menținut avantajul, iar tabela arăta scorul de 67-55.

În sfertul al treilea, Houston a recuperat din diferență și a reușit chiar să treacă în avantaj, iar înainte de ultima parte a jocului avea un avans de trei puncte. Finalul a fost unul extrem de echilibrat, însă Luka Doncic și LeBron james a ieșit la rampă.

Conduși la două puncte cu aproximativ trei minute înainte de final, Rui Hachimura și Doncic au reușit două “triple” și și-au readus echipa în avantaj. Cu un minut și jumătate înainte de final, Lakers s-au desprins la capătul a două faze create tot de sloven.

Prima dată, Doncic i-a pasat lui James pentru alley-oop, iar la faza imediat următoare același Luka a “înfipt” o triplă după o eroare comisă la cealaltă parte a terenului de Kevin Durant. Slovenul a terminat meciul cu 40 de puncte, nouă recuperări și 10 pase decisive, în timp ce LeBron James a avut 30 de puncte, asigurând a doua victorie în decurs de trei zile contra echipei din Texas.

În acest moment, Lakers sunt pe 3 în Vest, cu un bilanț de 44 și 25 de eșcuri, în timp ce Houston Rockets se află pe 5, cu 41-27.

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, este transmisă exclusiv în România pe AntenaPLAY. Iată programul transmisiunilor partidelor din luna martie:

  • 15 Martie, ora 19:00, Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
  • 22 Martie, ora 23:00, Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets
  • 23 Martie, ora 2:00 (noaptea de duminică spre luni), Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
  • 30 Martie, ora 2:30 (noaptea de duminică spre luni), New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
  • 30 Martie, ora 5:00 (noaptea de duminică spre luni), Golden State Warriors @ Denver Nuggets
