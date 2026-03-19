Luka Doncic, prestație de vis în a șaptea victorie la rând a lui LA Lakers. LeBron James nu s-a lăsat mai prejos

Los Angeles Lakers a obținut o nouă victorie în NBA, după ce s-a impus în noaptea de miercuri spre joi în fața celor de la Houston Rockets, scor 124-116. Cel mai bun om de pe parchet al echipei lui JJ Redick a fost de departe Luka Doncic, care a marcat 40 de puncte și a fost la o recuperare distanță de un triple-double.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

LA Lakers luptă din răsputeri să obțină o clasare cât mai bună la finalul sezonului regulat în Conferința de Vest, iar trupa din California a câștigat în acest sens un nou meci. Pe Toyota Center, casa celor de la Houston Rockets, franciza galben-violet s-a impus la capătul unui duel echilibrat în care Doncic și LeBron James au fost lideri pe tabela de scor.

Meciul a început bine pentru Lakers, care după primul sfert conduceau deja la nouă puncte. Până la pauza mare, echipa din Los Angeles și-a menținut avantajul, iar tabela arăta scorul de 67-55.

În sfertul al treilea, Houston a recuperat din diferență și a reușit chiar să treacă în avantaj, iar înainte de ultima parte a jocului avea un avans de trei puncte. Finalul a fost unul extrem de echilibrat, însă Luka Doncic și LeBron james a ieșit la rampă.

Conduși la două puncte cu aproximativ trei minute înainte de final, Rui Hachimura și Doncic au reușit două “triple” și și-au readus echipa în avantaj. Cu un minut și jumătate înainte de final, Lakers s-au desprins la capătul a două faze create tot de sloven.