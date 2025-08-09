"Nu a scăpat de mine!" Gigi Becali, mesaj categoric pentru Andrei Gheorghiţă, după ce l-a împrumutat la U Cluj - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre împrumutul lui Andrei Gheorghiţă la U Cluj. Jucătorul de 23 de ani nu va continua în acest sezon la campioana României.

Patronul roş-albaştrilor consideră însă că Andrei Gheorghiţă este un jucător de perspectivă şi va creşte, ţinând cont că are numai 23 de ani. Tocmai din acest motiv, fostul jucător de la Poli Iaşi a fost împrumutat de FCSB la U Cluj.

Gigi Becali a confirmat că Andrei Gheorghiţă va fi împrumutat la U Cluj

Gigi Becali a confirmat încă de sâmbătă că Andrei Gheorghiţă a fost împrumutat la U Cluj şi a glumit, spunând că tânărul de 23 de ani nu a scăpat încă de el:

“Nu am scăpat. E împrumutat la U Cluj. Nu scapă el de mine”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Cotat la 700.000 de euro, Andrei Gheorghiţă a evoluat în 15 meciuri pentru FCSB, reuşind să înscrie un singur gol, cel împotriva lui PAOK, în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.