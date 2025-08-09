"Nu a scăpat de mine!" Gigi Becali, mesaj categoric pentru Andrei Gheorghiţă, după ce l-a împrumutat la U Cluj - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre împrumutul lui Andrei Gheorghiţă la U Cluj. Jucătorul de 23 de ani nu va continua în acest sezon la campioana României.
Patronul roş-albaştrilor consideră însă că Andrei Gheorghiţă este un jucător de perspectivă şi va creşte, ţinând cont că are numai 23 de ani. Tocmai din acest motiv, fostul jucător de la Poli Iaşi a fost împrumutat de FCSB la U Cluj.
Gigi Becali a confirmat că Andrei Gheorghiţă va fi împrumutat la U Cluj
Gigi Becali a confirmat încă de sâmbătă că Andrei Gheorghiţă a fost împrumutat la U Cluj şi a glumit, spunând că tânărul de 23 de ani nu a scăpat încă de el:
“Nu am scăpat. E împrumutat la U Cluj. Nu scapă el de mine”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
Cotat la 700.000 de euro, Andrei Gheorghiţă a evoluat în 15 meciuri pentru FCSB, reuşind să înscrie un singur gol, cel împotriva lui PAOK, în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.
Suma importantă de bani încasată de Alex Băluţă la plecarea de la FCSB
Alexandru Băluță a plecat de la FCSB, iar acum este pe cale să semneze cu un club din străinătate. Jucătorul a semnat rezilierea contractului şi Gigi Becali a dat toate detaliile. Fotbalistul craiovean a încasat 50.000 de euro la despărțire și va mai primi încă 150.000 de euro în cazul unei calificări în grupa de Europa sau Conference League.
În total, 200.000 de euro pentru Băluță, sumă care poate fi confirmată joi, în cazul în care FCSB elimină Drita, după 3-2 în tur. Gigi Becali a anunțat că Alexandru Băluță este acum aproape de un transfer la o echipă din Cipru.
“I-am dat 50.000 lui Băluță. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană, Europa sau Conference League, o să mai primească încă 150.000. Deci 200.000. El avea de luat anul ăsta 390.000 de euro, cu totul, inclusiv prime.