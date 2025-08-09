Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: "Trebuie să fii năuc" - Antena Sport

Gigi Becali este atacat dur de către unul dintre rivalii din Liga 1. Ultima decizie a latifundiarului din Pipera nu este deloc pe placul şefului de la Botoşani, Valeriu Iftime. Patronul moldovenilor râde de şeful de la FCSB care l-a trecut pe linie moartă pe Malcom Edjouma, apoi l-a reprimit la echipă.

Decizia lui Gigi Becali în privinţa jucătorului în vârstă de 28 de ani l-a făcut pe Iftime să se dezlănţuie la adresa patronului echipei campioane.

Gigi Becali, făcut praf de Valeriu Iftime

Gigi Becali a fost impresionat de evoluţia lui Malcom Edjouma din meciul cu Drita. Astfel, jucătorul va evolua până în iarnă la FCSB. Mai mult, fotbalistul are acum drept de joc și în Liga 1, asta după ce LPF a modificat regulamentul. Scos din planurile FCSB-ului la începutul verii, Malcom Edjouma nu a făcut pregătirea în cantonamentul din Olanda și a ratat primele meciuri ale sezonului. Zilele trecute, din cauza rezultatelor slabe ale echipei, Gigi Becali l-a reprimit în lot pe francez.

Valeriu Iftime spune că acest lucru nu va fi unul de durată, conform digisport.ro. “Mă apucă râsul. Eu știam că este un fotbalist bun, dar nu de nivelul FCSB-ului. O să vedeți că îl execută din nou. Eu îl știu bine, dar dacă FCSB vrea să ajungă în cupele europene, Edjouma nu e de acolo. A fost prin Italia pe acolo, nu a jucat. Nu vorbim de Champions League, trebuie să fii năuc.

Este o situație de criză dacă îl aduci înapoi pe Edjouma. Nu poți să-l trimiți la plimbare și apoi să-l numești responsabil de echipă. Domnul Becali nu face bine echipei cu aceaste experiențe. Edjouma a fost dat afară de Hagi, apoi l-am luat eu și l-a șlefuit Croitoru. Apoi a plecat la FCSB și aia a fost.