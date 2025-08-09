Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: "Trebuie să fii năuc" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: “Trebuie să fii năuc”

Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: “Trebuie să fii năuc”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 9 august 2025, 10:53

Comentarii
Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: Trebuie să fii năuc

Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali este atacat dur de către unul dintre rivalii din Liga 1. Ultima decizie a latifundiarului din Pipera nu este deloc pe placul şefului de la Botoşani, Valeriu Iftime. Patronul moldovenilor râde de şeful de la FCSB care l-a trecut pe linie moartă pe Malcom Edjouma, apoi l-a reprimit la echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia lui Gigi Becali în privinţa jucătorului în vârstă de 28 de ani l-a făcut pe Iftime să se dezlănţuie la adresa patronului echipei campioane.

Gigi Becali, făcut praf de Valeriu Iftime

Gigi Becali a fost impresionat de evoluţia lui Malcom Edjouma din meciul cu Drita. Astfel, jucătorul va evolua până în iarnă la FCSB. Mai mult, fotbalistul are acum drept de joc și în Liga 1, asta după ce LPF a modificat regulamentul. Scos din planurile FCSB-ului la începutul verii, Malcom Edjouma nu a făcut pregătirea în cantonamentul din Olanda și a ratat primele meciuri ale sezonului. Zilele trecute, din cauza rezultatelor slabe ale echipei, Gigi Becali l-a reprimit în lot pe francez.

Valeriu Iftime spune că acest lucru nu va fi unul de durată, conform digisport.ro. “Mă apucă râsul. Eu știam că este un fotbalist bun, dar nu de nivelul FCSB-ului. O să vedeți că îl execută din nou. Eu îl știu bine, dar dacă FCSB vrea să ajungă în cupele europene, Edjouma nu e de acolo. A fost prin Italia pe acolo, nu a jucat. Nu vorbim de Champions League, trebuie să fii năuc.

Este o situație de criză dacă îl aduci înapoi pe Edjouma. Nu poți să-l trimiți la plimbare și apoi să-l numești responsabil de echipă. Domnul Becali nu face bine echipei cu aceaste experiențe. Edjouma a fost dat afară de Hagi, apoi l-am luat eu și l-a șlefuit Croitoru. Apoi a plecat la FCSB și aia a fost.

Reclamă
Reclamă

Ceea ce nu înțeleg fotbaliștii este că nu e suficient să ajungi la FCSB. Ai ajuns de la 5.000 de euro la 12.000 de euro și aia a fost. Nu e așa. Vino înapoi la 5.000 de euro și strânge din dinți”, a spus Valeriu Iftime, conform sursei citate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Observator
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Ce a adus acasă un copil după ce a mers cu familia în concediu în Egipt. Mama lui e disperată și se teme de blesteme
Fanatik.ro
Ce a adus acasă un copil după ce a mers cu familia în concediu în Egipt. Mama lui e disperată și se teme de blesteme
12:08
Dosar penal după accidentul grav în care a fost implicat Marco Leu, în care copilotul lui a fost rănit!
12:00
Kuai Man – Bernadette Szocs, 12:15, LIVE VIDEO. Românca, duel “de foc” cu a patra jucătoare a lumii!
11:45
Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său!
11:43
Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
11:16
FCSB va avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita! Amintiri dureroase cu centralul
10:54
Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot!
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat