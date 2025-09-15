"Nu au mai vrut să joace". Basarab Panduru, mesaj dur pentru FCSB. Ce a spus despre şansele la titlu - Antena Sport

Închide meniul
“Nu au mai vrut să joace”. Basarab Panduru, mesaj dur pentru FCSB. Ce a spus despre şansele la titlu

15 septembrie 2025

Jucătorii FCSB-ului, la finalul meciului cu Csikszereda/ Sport Pictures

Basarab Panduru a transmis un mesaj dur, după ce FCSB a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, în etapa a noua de Liga 1. Campioana a rămas cu un singur succes în campionat, obţinut în etapa a doua, după ce s-a încurcat şi în deplasarea de la Miercurea Ciuc.

FCSB are şapte puncte, după nouă meciuri disputate în Liga 1, fiind la o distanţă de nu mai puţin de 16 puncte faţă de liderul Universitatea Craiova, care în această rundă a învins-o pe Farul, scor 2-0.

Basarab Panduru, mesaj dur pentru FCSB

În contextul diferenţei uriaşe de puncte din clasament, Basarab Panduru a declarat că oltenii sunt proprii lor adversari în lupta la titlu din Liga 1. Fostul internaţional consideră că singura echipă care mai poate emite pretenţii la câştigarea campionatului, în acest moment, poate fi Rapid, care se clasează pe locul secund.

În privinţa jocului prestat de FCSB cu Csikszereda, Basarab Panduru a oferit o reacţie clară. El consideră că după ce Malcom Edjouma a deschis scorul, în minutul 55, campioana doar a vrut să ţină de rezultat.

“Greu să tragi o concluzie, nu prea înțelegi nimic, nu știi unde se află FCSB. Te gândeai că joacă la Csikszereda, să nu se supere pe mine, echipa cu cel mai slab lot, alături de Metaloglobus, te gândeai că se duce și câștigă.

Conduc 1-0, nu mai vor să joace, fac schimbările ca să țină de rezultat. Credeai că e momentul să te apropii de Craiova, dar acum cred că Craiova are un singur adversar, ea și posibil Rapidul”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro, după Csikszereda – FCSB 1-1.

În următoarea etapă, FCSB se va duela cu Botoşani. Partida se va disputa vineri, de la ora 21:00. Ulterior, campioana va disputa primul meci din grupa de Europa League, cu Go Ahead Eagles.

