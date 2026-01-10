"Nu e frumos!" Andrei Nicolescu a răbufnit! Dinamo a negociat o lună, dar totul a picat: "Explicaţii puerile" - Antena Sport

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, nu i-a menajat pe cei din conducerea lui Oţelul Galaţi, după ce împrumutul lui Adrian Caragea, jucător dorit de gălăţeni, a picat.
Nicolescu a declarat că cei de la Oţelul au insistat pentru împrumutul lui Adrian Caragea, jucătorul de 20 de ani cu 11 meciuri în acest sezon, dar tot ei au fost cei care au renunţat la mutare.
Oţelul i-a dat planurile peste cap lui Dinamo! Andrei Nicolescu: “Nu e «profi» ce se întâmplă”
Marea supărare a oficialului “câinilor” este că toate aceste negocieri cu gălăţenii au dat peste cap planurile dinamoviştilor din această perioadă de mercato:
“Am intrat într-o potențială colaborare cu un club din Superliga, nu e frumos și nu aș vrea să spun, dar ne-au încurcat foarte tare.
După ce ne-au rugat două luni să facem împrumut cu opțiune și așa mai departe, în ultima zi când am vrut să facem asta, au dat înapoi, cu niște explicații puerile. Nu e «profi» ce se întâmplă.
Un club de Liga 1 avea nevoie de un Under… Cumva ne-au convins că putem oferi un jucător ca să poată juca acolo. (n.r. – E vorba de Caragea la Oțelul?) Da. Și asta ne-a încurcat, legat de ce mișcări vrem să facem.
S-a închis. Mă supără maniera în care s-a întâmplat, am stat o lună de zile în negocieri, cu telefoane între antrenori. Maniera nu e corectă”, a declarat Andrei Nicolescu, la digisport.ro.
În vârstă de 20 de ani, Adrian Caragea a mers în cele din urmă alături de echipa lui Zeljko Kopic în cantonamentul din Antalya. El a evoluat în 11 meciuri în acest sezon, fără să marcheze sau să ofere o pasă decisivă. Crescut la Academia Hagi, Caragea se află la Dinamo din vara anului 2024, atunci când a semnat din postura de jucător liber de contract după despărţirea de Sassuolo.
- 300.000 de euro este cota de piaţă a lui Adrian Caragea, potrivit site-ului transfermarkt.com
