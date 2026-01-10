"Nu e frumos!" Andrei Nicolescu a răbufnit! Dinamo a negociat o lună, dar totul a picat: "Explicaţii puerile" - Antena Sport

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, nu i-a menajat pe cei din conducerea lui Oţelul Galaţi, după ce împrumutul lui Adrian Caragea, jucător dorit de gălăţeni, a picat.

Nicolescu a declarat că cei de la Oţelul au insistat pentru împrumutul lui Adrian Caragea, jucătorul de 20 de ani cu 11 meciuri în acest sezon, dar tot ei au fost cei care au renunţat la mutare.

Oţelul i-a dat planurile peste cap lui Dinamo! Andrei Nicolescu: “Nu e «profi» ce se întâmplă”

Marea supărare a oficialului “câinilor” este că toate aceste negocieri cu gălăţenii au dat peste cap planurile dinamoviştilor din această perioadă de mercato:

“Am intrat într-o potențială colaborare cu un club din Superliga, nu e frumos și nu aș vrea să spun, dar ne-au încurcat foarte tare.

După ce ne-au rugat două luni să facem împrumut cu opțiune și așa mai departe, în ultima zi când am vrut să facem asta, au dat înapoi, cu niște explicații puerile. Nu e «profi» ce se întâmplă.