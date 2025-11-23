"Nu e normal!" Basarab Panduru, șocat de ce a văzut în FCSB – Petrolul 1-1: "Nici nu știu de unde să încep" - Antena Sport

Închide meniul
“Nu e normal!” Basarab Panduru, șocat de ce a văzut în FCSB – Petrolul 1-1: “Nici nu știu de unde să încep”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 9:11

Basarab Panduru / Captură Orange Sport

Basarab Panduru a fost surprins neplăcut de evenimentele care au avut loc în FCSB – Petrolul, partidă din etapa cu numărul 17 a Ligii 1, care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Stoian a deschis scorul pentru campioana României, dar șutul lui Sălceanu, deviat de Ngezana, a restabilit egalitatea.

Încă de când a văzut echipa de start a celor de la FCSB, Basarab Panduru a simțit că lucrurile nu vor fi în regulă pentru formația roș-albastră. Mai mult, el i-a criticat pe cei de la FCSB pentru golul lui Sălceanu.

Chiar dacă execuția lui Sălceanu a luat o traiectorie ciudată, în urma devierii lui Ngezana, Panduru este de părere că Ștefan Târnovanu ar fi putut să facă mult mai mult, considerând că FCSB nu ar trebui să primească astfel de goluri:

“Nici nu știu de unde să încep. Mă așteptam ca Petrolul să marcheze, dar nu mă așteptam la golul ăsta. Nu e normal. Șut de la 30 e metri, deviat, Târnovanu putea să facă mult mai mult.

Primul 11 te-a pus pe gânduri de la început. Fără închizător, marchează până la urmă. Au intrat închizătorii în repriza a doua. Se termină cu marea ocazie a lui Thiam.

Dacă este puțin mai atent, poate să marcheze în ultimul minut. Petrolul a muncit pentru rezultatul ăsta”, a declarat Basarab Panduru, la primasport.ro.

În urma acestui rezultat, FCSB se află pe locul 10, cu 21 de puncte, fiind la patru puncte în spatele celor de la Farul, ocupanta ultimului loc de play-off. Distanța se poate mări până la finalul etapei, în condițiile în care echipa de la malul mării joacă pe terenul lui Oțelul Galați, echipa de pe locul 7, cu 23 de puncte.

