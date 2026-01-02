"Nu e plăcut să joci cu 50-100 de spectatori". Echipa abia așteaptă să vină pe cel mai nou stadion din România - Antena Sport

Andrei Prepeliță, antrenorul celor de la Unirea Slobozia, a oferit mai multe declarații la reunirea lotului formației sale. Tehnicianul de 40 de ani a vorbit printre altele și despre revenirea trupei sale pe stadionul din Slobozia care a fost în construcții în ultima perioadă.

Unirea Slobozia nu a jucat “acasă” în niciun meci de până acum din Liga 1, asta pentru că formația ialomițeană a evoluat mereu la Clinceni când a fost gazdă. În tot acest timp, stadionul care se construiește chiar în orașul de unde provine echipa se construia.

Andrei Prepeliță, dornic să joace pe cel mai nou stadion din România

Arena din Slobozia este cea mai nouă din fotbalul românesc, iar antrenorul Unirii, Andrei Prepeliță, abia așteaptă să scape de stadionul de la Clinceni. Deși nu știe când echipa sa va debuta pe stadionul din Ialomița, tehnicianul și-a exprimat dorința de a avea o atmosferă demnă de o echipă care joacă “acasă”.

“Nu știm când vom reveni la Slobozia. M-am focusat foarte mult pe redresarea lucrurilor din punct de vedere sportiv, dar ne apasă.

Sper să revenim cât mai repede la Slobozia, să avem o atmosferă de meci pe teren propriu. Nu e plăcut să joci cu 50-100 de spectatori“, a spus antrenorul ialomițenilor, potrivit gsp.ro.