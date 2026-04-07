Specialiştii au dat verdictul: ce echipă e favorită să câştige titlul în Liga 1, după etapa a treia de play-off

Specialiştii au dat verdictul şi au numit echipa favorită să câştige titlul în Liga 1, după etapa a treia de play-off. U Cluj şi Universitatea Craiova ocupă primele două locuri, fiind la egalitate, ambele având câte 36 de puncte.
U Cluj a întors scorul şi a învins-o cu 2-1 pe Rapid, în această rundă. De cealaltă parte, Universitatea Craiova s-a impus fără emoţii în partida cu CFR Cluj, scor 2-0.
Specialiştii au dat verdictul: Universitatea Craiova e favorită să câştige titlul în Liga 1
Conform specialiştilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova este favorită sâ cucerească marele trofeu în Liga 1, în acest sezon. Oltenilor le-au fost oferite 46,8% şanse să cucerească titlul.
A doua favorită a specialiştilor menţionaţi anterior este U Cluj, cu 44,7% şanse să devină campioană. Clujenii vor avea un duel “de foc” cu Universitatea Craiova în următoarea rundă, meciul urmând să se dispute luni, în a doua zi de Paşte, de la ora 21:30.
CFR Cluj şi Rapid sunt considerate următoarele favorite la câştigarea titlului, ambele fiind cotate cu 3,5% şanse. FC Argeş a primit din partea specialiştilor şanse d 0,3% să câştige marele trofeu, iar Dinamo doar 0,1%, ţinând cont de faptul că este ultima clasată din play-off.
Clasamentul din play-off-ul Ligii 1, după trei etape:
- U Cluj, 36 p
- Universitatea Craiova, 36 p
- Rapid, 31 p
- CFR Cluj, 30 p
- FC Argeş, 29 p
- Dinamo, 27 p
Programul play-off-ului:
Etapa 4:
- CFR Cluj – Dinamo (12 aprilie, ora 21:00)
- Rapid – FC Argeş (13 aprilie, ora 18:30)
- U Cluj – Universitatea Craiova (13 aprilie, ora 21:30)
Etapa 5:
- FC Argeş – CFR Cluj (17 aprilie, ora 20:30)
- Dinamo – U Cluj (18 aprilie, ora 21:00)
- Universitatea Craiova – Rapid (19 aprilie, ora 21:00)
Etapa 6:
- CFR Cluj – U Cluj
- Dinamo – Rapid
- FC Argeş – Universitatea Craiova
Etapa 7:
- Rapid – CFR Cluj
- U Cluj – FC Argeş
- Universitatea Craiova – Dinamo
Etapa 8:
- CFR Cluj – Universitatea Craiova
- Dinamo – FC Argeş
- U Cluj – Rapid
Etapa 9:
- Dinamo – CFR Cluj
- FC Argeş – Rapid
- Universitatea Craiova – U Cluj
Etapa 10:
- CFR Cluj – FC Argeş
- Rapid – Universitatea Craiova
- U Cluj – Dinamo
