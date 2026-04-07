Viviana Moraru Publicat: 7 aprilie 2026, 10:23

Specialiştii au dat verdictul: ce echipă e favorită să câştige titlul în Liga 1, după etapa a treia de play-off

Specialiştii au dat verdictul şi au numit echipa favorită să câştige titlul în Liga 1, după etapa a treia de play-off. U Cluj şi Universitatea Craiova ocupă primele două locuri, fiind la egalitate, ambele având câte 36 de puncte.

U Cluj a întors scorul şi a învins-o cu 2-1 pe Rapid, în această rundă. De cealaltă parte, Universitatea Craiova s-a impus fără emoţii în partida cu CFR Cluj, scor 2-0.

Conform specialiştilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova este favorită sâ cucerească marele trofeu în Liga 1, în acest sezon. Oltenilor le-au fost oferite 46,8% şanse să cucerească titlul.

A doua favorită a specialiştilor menţionaţi anterior este U Cluj, cu 44,7% şanse să devină campioană. Clujenii vor avea un duel “de foc” cu Universitatea Craiova în următoarea rundă, meciul urmând să se dispute luni, în a doua zi de Paşte, de la ora 21:30.

CFR Cluj şi Rapid sunt considerate următoarele favorite la câştigarea titlului, ambele fiind cotate cu 3,5% şanse. FC Argeş a primit din partea specialiştilor şanse d 0,3% să câştige marele trofeu, iar Dinamo doar 0,1%, ţinând cont de faptul că este ultima clasată din play-off.

Clasamentul din play-off-ul Ligii 1, după trei etape:

  • U Cluj, 36 p
  • Universitatea Craiova, 36 p
  • Rapid, 31 p
  • CFR Cluj, 30 p
  • FC Argeş, 29 p
  • Dinamo, 27 p

Programul play-off-ului:

Etapa 4:

Satul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncăSatul din Spania, cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncă
  • CFR Cluj – Dinamo (12 aprilie, ora 21:00)
  • Rapid – FC Argeş (13 aprilie, ora 18:30)
  • U Cluj – Universitatea Craiova (13 aprilie, ora 21:30)

Etapa 5:

  • FC Argeş – CFR Cluj (17 aprilie, ora 20:30)
  • Dinamo – U Cluj (18 aprilie, ora 21:00)
  • Universitatea Craiova – Rapid (19 aprilie, ora 21:00)

Etapa 6:

  • CFR Cluj – U Cluj
  • Dinamo – Rapid
  • FC Argeş – Universitatea Craiova

Etapa 7:

  • Rapid – CFR Cluj
  • U Cluj – FC Argeş
  • Universitatea Craiova – Dinamo

Etapa 8:

  • CFR Cluj – Universitatea Craiova
  • Dinamo – FC Argeş
  • U Cluj – Rapid

Etapa 9:

  • Dinamo – CFR Cluj
  • FC Argeş – Rapid
  • Universitatea Craiova – U Cluj

Etapa 10:

  • CFR Cluj – FC Argeş
  • Rapid – Universitatea Craiova
  • U Cluj – Dinamo
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Observator
Cum va fi vremea de Paşte şi 1 Mai. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Marius Șumudică a ales între Universitatea Craiova și U Cluj! Pe cine vede favorită la titlu
Fanatik.ro
Marius Șumudică a ales între Universitatea Craiova și U Cluj! Pe cine vede favorită la titlu
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunț dureros despre Mircea Lucescu. “Este într-o stare critică!”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit