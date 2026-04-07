Specialiştii au dat verdictul: ce echipă e favorită să câştige titlul în Liga 1, după etapa a treia de play-off

Specialiştii au dat verdictul şi au numit echipa favorită să câştige titlul în Liga 1, după etapa a treia de play-off. U Cluj şi Universitatea Craiova ocupă primele două locuri, fiind la egalitate, ambele având câte 36 de puncte.

U Cluj a întors scorul şi a învins-o cu 2-1 pe Rapid, în această rundă. De cealaltă parte, Universitatea Craiova s-a impus fără emoţii în partida cu CFR Cluj, scor 2-0.

Specialiştii au dat verdictul: Universitatea Craiova e favorită să câştige titlul în Liga 1

Conform specialiştilor de la Football Meets Data, Universitatea Craiova este favorită sâ cucerească marele trofeu în Liga 1, în acest sezon. Oltenilor le-au fost oferite 46,8% şanse să cucerească titlul.

A doua favorită a specialiştilor menţionaţi anterior este U Cluj, cu 44,7% şanse să devină campioană. Clujenii vor avea un duel “de foc” cu Universitatea Craiova în următoarea rundă, meciul urmând să se dispute luni, în a doua zi de Paşte, de la ora 21:30.

CFR Cluj şi Rapid sunt considerate următoarele favorite la câştigarea titlului, ambele fiind cotate cu 3,5% şanse. FC Argeş a primit din partea specialiştilor şanse d 0,3% să câştige marele trofeu, iar Dinamo doar 0,1%, ţinând cont de faptul că este ultima clasată din play-off.