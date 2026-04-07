Arsenal, “mai înfometată ca niciodată”, după ultimele două înfrângeri! Mikel Arteta: “Nu trebuie să intrăm în panică”

Arsenal este “mai înfometată ca niciodată” înaintea meciului tur cu Sporting Lisabona din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, a declarat luni antrenorul Mikel Arteta, încrezător că ultimele înfrângeri vor servi ca motivaţie suplimentară pentru jucătorii săi, scrie AFP.

“Tunarii” au pierdut finala Cupei Ligii engleze în faţa lui Manchester City înainte de pauza internaţională şi au fost apoi eliminaţi din sferturile de finală ale Cupei Angliei, sâmbătă, de Southampton, echipă din liga secundă.

“Trebuie să simţim durerea şi să o folosim pentru a deveni mai buni”, a spus Arteta într-o conferinţă de presă, înaintea meciului de la Lisabona, înainte de a descrie starea echipei sale ca fiind “mai înfometată ca niciodată, foarte entuziasmată şi foarte motivată”.

“Se va vorbi despre aceste două înfrângeri, dar trebuie să le vedem ca pe o oportunitate de a arăta ce fel de echipă suntem şi ce ne dorim. Mâine (marţi, n.r.) este un meci uriaş, ştim că va fi dificil, dar această echipă este pregătită pentru orice”, a afirmat portarul spaniol David Raya.

Arsenal a avut două eşecuri la rând pentru prima dată în acest sezon, după ce a încasat doar trei înfrângeri în ultimele 49 de meciuri. Acest recul a alimentat dezbaterile în Anglia despre presupusa fragilitate a echipei londoneze în momentul în care titlurile sunt în joc.