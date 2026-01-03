"Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon" Mihai Stoica, anunţ despre viitorul lui Denis Alibec! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre situaţia lui Denis Alibec.

Stoica a dezvăluit că a avut o discuţie cu Alibec în urma căreia rămăsese că atacantul îşi găseşte o echipă în această iarnă. Nu s-a întâmplat acest lucru, aşa că Alibec va merge cu FCSB în cantonamentul din Antalya şi va rămâne până în vară la campioană.

Mihai Stoica, despre Denis Alibec: “Va rămâne la noi”

“Nu a fost fără să ceară acordul clubului, a vorbit cu doctorul şi i-a spus că se va opera. Doctorul i-a spus să anunţe şi a zis «Da, vorbesc cu antrenorii». Doar că a vorbit cu antrenorii după ce s-a operat.

Din ce mi-a arătat mie, acolo era o suprainfecţie. Trebuia să se opereze. Că nu l-a dus mintea să-mi dea mie un telefon sau să-mi scrie: «Bă, uite, doctorul zice să mă operez acum»… Nu puteam să îi spun «Nu!».

Asta a fost situaţia atunci, dar nu s-a pus problema să plece din cauza faptului că s-a operat şi a anunţat după. Era nemulţumit că a jucat prea puţin şi am zis «Hai să ne despărţim», iar el a zis «OK, caut echipă».