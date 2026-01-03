"Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon" Mihai Stoica, anunţ despre viitorul lui Denis Alibec! - Antena Sport

Închide meniul
“Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon” Mihai Stoica, anunţ despre viitorul lui Denis Alibec!

Bogdan Stănescu Publicat: 3 ianuarie 2026, 9:57

Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon Mihai Stoica, anunţ despre viitorul lui Denis Alibec!

Mihai Stoica / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre situaţia lui Denis Alibec.

Stoica a dezvăluit că a avut o discuţie cu Alibec în urma căreia rămăsese că atacantul îşi găseşte o echipă în această iarnă. Nu s-a întâmplat acest lucru, aşa că Alibec va merge cu FCSB în cantonamentul din Antalya şi va rămâne până în vară la campioană.

Mihai Stoica, despre Denis Alibec: “Va rămâne la noi”

“Nu a fost fără să ceară acordul clubului, a vorbit cu doctorul şi i-a spus că se va opera. Doctorul i-a spus să anunţe şi a zis «Da, vorbesc cu antrenorii». Doar că a vorbit cu antrenorii după ce s-a operat.

Din ce mi-a arătat mie, acolo era o suprainfecţie. Trebuia să se opereze. Că nu l-a dus mintea să-mi dea mie un telefon sau să-mi scrie: «Bă, uite, doctorul zice să mă operez acum»… Nu puteam să îi spun «Nu!».

Asta a fost situaţia atunci, dar nu s-a pus problema să plece din cauza faptului că s-a operat şi a anunţat după. Era nemulţumit că a jucat prea puţin şi am zis «Hai să ne despărţim», iar el a zis «OK, caut echipă».

Nu şi-a găsit echipă până acum şi va merge cu noi (n.r. în cantonament) şi va rămâne la noi, are contract până în vară”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Denis Alibec are uşa deschisă la Farul! Gică Popescu: “Cine nu şi-ar dori un jucător ca el?”

Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a subliniat că Denis Alibec are uşa deschisă la echipa constănţeană.

“Este un jucător care poate să evolueze la multe echipe, nu neapărat din România, ci din străinătate. Denis când a fost la noi a ajutat enorm şi la câştigarea campionatului, şi după aceea, când a revenit. Deci un jucător cu o evoluţie şi o atitudine pozitivă în vestiar.

Mărturii sfâşietoare ale salvatorilor de la Crans Montana: "A fost infernul. Am strigat la Dumnezeu"Mărturii sfâşietoare ale salvatorilor de la Crans Montana: "A fost infernul. Am strigat la Dumnezeu"
E născut în Constanţa şi ne-am dori oricând să se întoarcă acasă. Este jucătorul FCSB-ului, nu ştiu ce planuri are el, nu ştiu ce planuri are FCSB cu el, dar cine nu şi-ar dori un jucător ca Alibec?”, a declarat Gică Popescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

În acest sezon Alibec nu a jucat decât în 7 meciuri în campionat, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A marcat un gol în Cupa României, cu Gloria şi a oferit un assist în cele 3 meciuri în care a evoluat în Europa League.

 

