"Nu l-aş ţine nici măcar în prima ligă"! Adrian Porumboiu îl atacă dur pe Istvan Kovacs! De ce crede că acesta merge la EURO 2024 - Antena Sport

„Am înțeles că greșeala este umană”

Deși, în opinia noastră, Universitatea Craiova este echipa cea mai dezavantajată de deciziile brigăzilor de arbitri comparativ cu echipele ce luptă pentru play off atât în acest campionat, cât și în toate edițiile ce au curs de la momentul la care acest sistem a fost implementat, am încercat, întotdeauna, să păstrăm un discurs civilizat, obiectiv. Am înțeles că greșeala este umană și că, pe parcursul unui întreg campionat, erorile de arbitraj apar în favoarea sau în defavoarea fiecărei echipe, cu anumite excepții, pe care le cunoaștem cu toții din istoricul ultimelor 5-6 ediții de campionat.

În opinia noastră, „verdictele” d-lui Hadnagy (preluate drept adevăruri absolute de unii reprezentanți ai presei sportive din România) sunt eronate în mai multe privințe. Menționăm aici doar două dintre „plângerile“ oficialului covăsnean: pretinsul penalty neacordat la Păun și cartonașul galben obligatoriu la Silva. Distinsul domn ignoră faptul că, foarte devreme în meci, fundașul central al echipei reprezentate de dânsul, Ninaj, având deja un cartonaș galben, îl lovește cu cotul, din săritură, pe jucătorul echipei noastre, Markovic, acțiune neobservată de brigada de arbitri și, evident, nesancționată cu un al doilea cartonaș galben.

„Ar fi trebuit să primim un penalty”

Tot ca o opinie, noi credem cu tărie că ar fi trebuit să primim un penalty la faultul asupra lui Mitriță din meciul cu Farul, iar penalty-ul acordat FCSB-ului în ultimul meci direct este cel puțin discutabil. Cu toate acestea, clubul nostru nu a monopolizat discursul public cu “verdicte” care să aibă pretenția de adevăr absolut.

Considerăm că existența sistemului VAR este un foarte mare pas înainte pentru a avea o competiție în care câștigătorul nu este cunoscut de la începutul campionatului, iar toate celelalte echipe aleargă pe culoare „moarte”. Evident că pot apărea greșeli chiar și cu acest sistem, dar existența acestuia ne da măcar speranța că participăm la o competiție sportivă în care cea mai bună și mai constantă echipă va și câștiga la sfârșit.

Acestea fiind spuse, ne reiterăm poziția constantă pe care am avut-o de-a lungul ultimilor 11 ani, aceea de a nu „judeca” evoluția brigăzilor de arbitri în favoarea sau defavoarea unei echipe la finalul fiecărui meci, considerând că este mai corect să avem această analiză la finalul unei întregi ediții de campionat”, a anunţat Universitatea Craiova, prin intermediul unui comunicat.

Oficialii lui Sepsi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs, după greșelile din meciul cu Universitatea Craiova

Attila Hadnagy l-a atacat pe Istvan Kovacs după meciul din Covasna. Acesta a spus că, în opinia sa, arbitrajul de la această partidă a fost penibil și că nu înțelege cum centralul este delegat la meciuri europene, în aceste condiții.

Totuși, oficialul formației din Sf. Gheorghe a recunoscut și că echipa pe care o reprezintă a avut o prestație modestă în fața Universității Craiova: