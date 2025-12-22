"Nu meritam un egal. Am lăsat de dorit". Prima reacţie din partea conducerii Rapidului, după eşecul din derby-ul cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
“Nu meritam un egal. Am lăsat de dorit”. Prima reacţie din partea conducerii Rapidului, după eşecul din derby-ul cu FCSB

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 10:56

Dan Șucu și Victor Angelescu, în tribune la un meci al Rapidului / Sport Pictures

Victor Angelescu a oferit prima reacţie după ce FCSB a învins-o pe Rapid cu scorul de 2-1, în etapa a 21-a din Liga 1. Preşedintele giuleştenilor s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultatul înregistrat de echipa lui Costel Gâlcă.

Victor Angelescu a transmis că Rapid a prestat un joc modest şi nu ar fi meritat nici măcar un rezultat de egalitate. Acesta a subliniat că echipa lui Costel Gâlcă “nu a existat” în prima repriză a duelului cu marea rivală.

De asemenea, întrebat despre faza controversată petrecută în prelungirile meciului, când Adrian Şut l-a îmbrâncit în careu pe Jakub Hromada, Victor Angelescu a oferit un răspuns categoric. Oficialul giuleştenilor a declarat că Istavn Kovacs ar fi putut să acorde penalty, însă giuleştenii nu ar fi meritat să încheie partida la egalitate.

“Dezamăgit de joc, mai ales în prima repriză. Poţi să pierzi într-un meci, într-un derby cu actuala campioană, dar trebuie să pierzi şi să arăţi că vrei să te lupţi de la egal la egal. Nu am existat, nu am avut mentalitatea care ne trebuia. Sunt foarte dezamăgit. Am avut foarte meciuri în care nu ne-au bătut, dar mai mult contează atitudinea. În prima repriză am lăsat de dorit, am intrat cu frică. E frică, unii jucători au trac, deci înseamnă că nu sunt pregătiţi să se bată pentru obiective mari. Am avut un campionat foarte bun, chiar dacă am terminat cum am terminat, dar sunt mulţumit de puncte. Într-un fel mă bucur că vine pauza, unii jucători nu sunt în formă, şi se pare că stăm în anumiţi jucători, dacă ei nu merg, nici jocul nu ne merge.

Arbitrajul a fost bun, per total. Cred că e penalty la Hromada, dar ar fi culmea să ne cramponăm de un penalty care e 75%, nu meritam să încheiem cu 2-2, trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de anumite lucruri în pauza de iarnă. Să dăm FCSB-ului ce e al ei, nu e de ajuns să joci doar 30 de minute, ar fi fost nedrept să egalăm. Dacă nu ar fi dat penalty mai devreme, era fault, nu e umăr la umăr”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro, după FCSB – Rapid 2-1.

