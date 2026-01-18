"Nu pot să mă rog de el". A picat "repatrierea" lui Malcom Edjouma în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
“Nu pot să mă rog de el”. A picat “repatrierea” lui Malcom Edjouma în Liga 1

Andrei Nicolae Publicat: 18 ianuarie 2026, 17:19

Malcom Edjouma, în timpul unui meci / Profimedia

Malcom Edjouma s-a despărțit în această iarnă de FCSB, iar Valeriu Iftime și-ar fi dorit să profite de acest lucru pentru a-l “repatria” și a-l aduce la FC Botoșani. Cu toate acestea, mutarea dorită de finanțatorul din Moldova a picat, anunțul fiind făcut recent chiar de el.

Malcom Edjouma s-a despărțit în această pauză de iarnă de FCSB, deși Gigi Becali își dorea să îi prelungească înțelegerea mijlocașului marocan până în vară. Fotbalistul de 29 de ani nu a acceptat propunerea patronului, iar Valeriu Iftime și-a exprimat imediat dorința de a-l aduce înapoi la FC Botoșani, unde evoluase timp de un sezon.

Afacerea “Edjouma la Botoșani” a picat

Patronul echipei care a ocupat câteva etape primul loc în Liga 1 a oferit detalii legate de afacerea “Edjouma” și a dezvăluit că totul a picat. Pretențiile financiare ale mijlocașului au fost un factor care a făcut conducerea Botoșaniului să dea înapoi, la care se adaugă soluțiile deja existente pe postul din linia mediană.

Nu, nu mai avem nicio intenție în legătură cu Edjouma. Avem mai multe variante acolo, pe acea poziție. Nu pot să mă rog de Edjouma să vină la noi, mai ales că el are anumite pretenții.

Nu am vorbit cu el și nici nu mi-a spus Leo Grozavu că ar avea nevoie de el. Dacă îmi spunea asta, cu siguranță că făceam niște demersuri și încercam să-l aduc“, a spus Leo Grozvau la digisport.ro.

În acest sezon, Edjouma nu a mai fost un om de bază pentru FCSB, acesta fiind și motivul pentru care contractul său fusese făcut doar până în iarnă. Marocanul născut la Toulouse a adunat 18 partide în toate competițiile și a marcat un singur gol într-un meci cu Csikszereda.

