"Nu pot să reproduc" Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj - U Cluj 3-2: "Să creadă că e ca el" - Antena Sport

Dan Nistor a vorbit despre scandalul uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, câştigat de echipa lui Daniel Pancu cu 3-2. Imediat după fluierul final, Cristiano Bergodi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea. Totul s-a transformat într-o încăierare generală între jucătorii şi staff-urile celor două echipe.

La flash-interviu, Dan Nistor a explicat de la ce a pornit totul. Veteranul de la U Cluj susţine că gesturile făcute de Andrei Cordea către Cristiano Bergodi au dus la ieşirea nervoasă a antrenorului italian. Înainte de fluierul final, Cordea a mers la marginea terenului şi a făcut mai multe gesturi către banca “şepcilor roşii”.

Dan Nistor, după scandalul de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Acele gesturi erau către Cristiano Bergodi”

Dan Nistor a dezvăluit şi că Andrei Cordea i-a transmis că gesturile făcute nu au fost pentru Bergodi, ci pentru el, dar jucătorul Universităţii Cluj nu a vrut să creadă acest lucru şi a spus că nu poate reproduce ce s-a întâmplat pe finalul meciului:

“Cred că am dominat meciul, acele trei goluri care au fost marcate, au fost marcate de noi, după nişte greşeli copilăreşti. Sper să nu mai facem aceste greşeli pe viitor.

(n.r. scandalul de la final) Cordea mi-a spus acum că mie mi-a făcut anumite semne. Nu erau pentru mine, erau pentru altcineva, dar îl las în pace, să creadă că e ca el. Nu e ca el. Nu trebuia să facă acele gesturi pentru că e un jucător profesionist, joacă la un nivel foarte mare. Acele gesturi erau către Mister, e normal (n.r. că s-a supărat). Nu pot să reproduc. S-ar putea să le vedeţi, să le daţi la televizor”, a declarat Dan Nistor, potrivit digisport.ro.