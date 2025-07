"Nu se poate, ne batem joc" Reacţia lui Robert Ilyes după ce echipa lui a fost umilită de Unirea Slobozia - Antena Sport

Antrenorul formaţiei Csikszereda, Robert Ilyes, a criticat dur starea gazonului după ce echipa lui a fost umilită de Unirea Slobozia. Csikszereda a pierdut cu 6-1, după ce deschisese scorul.

Robert Ilyes a transmis la conferinţa de presă că va analiza cu conducerea acest meci şi urmează să anunţe dacă la echipa nou-promovată vor mai veni jucători.

Robert Ilyes, mesaj dur despre gazon după Unirea Slobozia – Csikszereda 6-1: “Ne batem joc! Nu se poate în 2025”

„Nu putem comenta nimic după un asemenea rezultat. Cred că spune multe… Poate că nu suntem încă pregătiţi pentru Liga 1. Ori suntem foarte naivi.

În primele 30 de minute am jucat compact, am condus cu 1-0, nu i-am dat adversarului ocazia să tragă la poartă. Le-am spus înainte de meci, văzând starea gazonului, să nu încercăm să pasăm în zona centrală, unde gazonul era mocirlos. Tocmai asta am făcut, o greşeală, am pasat în zona centrală, după care am mai făcut o greşeală, intrând cu ambele picioare. Cu cartonaş roşu, în 10 oameni, era dificil să jucăm. Am jucat împotriva unei echipe, poate, de nivelul nostru.

Am primit o lecţie, din toate acţiunile lor au reuşit să înscrie.