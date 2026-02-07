"Nu se simte bine!" Cristiano Bergodi nu a venit la declaraţii, după bătaia din CFR Cluj - U Cluj 3-2: "Au început să înjure" - Antena Sport

Cristiano Bergodi a fost în centrul unor scene incredibile la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2. Antrenorul italian a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, imediat după fluierul final, moment în care s-a creat un meleu şi cele două tabere s-au îmbrâncit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit lui Dan Nistor, totul ar fi început după ce Andrei Cordea a făcut mai multe gesturi către antrenorul lui U Cluj, lucru care l-a scos din sărite pe italian. Secundul lui Bergodi a venit apoi la flash-interviu şi a explicat că antrenorul “şepcilor roşii” nu se simte bine.

Cristiano Bergodi nu a venit la interviu, după CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Oameni fără acreditări s-au apropiat”

De asemenea, Eugeniu Cebotaru, secundul lui Bergodi, a declarat că italianul a fost provocat în ultimele minute ale meciului de mai multe persoane neacreditate care au ajuns în zona băncilor de rezerve:

“Nu a putut să vină la flash-interviu, nu se simte bine. S-au întâmplat nişte chestii pe final de meci care nu sunt normale, nu au ce căuta în fotbal. S-au apropiat nişte oameni de bancă. În ultimele 10 minute au fost numai provocări din partea unor oameni fără acreditări care s-au apropiat, nu ştiu cine sunt. Au început să înjure şi de aici a început ce a început”, a declarat Eugeniu Cebotaru, potrivit primasport.ro.