Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu se simte bine!" Cristiano Bergodi nu a venit la declaraţii, după bătaia din CFR Cluj - U Cluj 3-2: "Au început să înjure" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu se simte bine!” Cristiano Bergodi nu a venit la declaraţii, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Au început să înjure”

“Nu se simte bine!” Cristiano Bergodi nu a venit la declaraţii, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Au început să înjure”

Alex Masgras Publicat: 7 februarie 2026, 22:50

Comentarii
Nu se simte bine! Cristiano Bergodi nu a venit la declaraţii, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: Au început să înjure

Cristiano Bergodi, în timpul meciului CFR Cluj - U Cluj 3-2 / Sport Pictures

Cristiano Bergodi a fost în centrul unor scene incredibile la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2. Antrenorul italian a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, imediat după fluierul final, moment în care s-a creat un meleu şi cele două tabere s-au îmbrâncit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit lui Dan Nistor, totul ar fi început după ce Andrei Cordea a făcut mai multe gesturi către antrenorul lui U Cluj, lucru care l-a scos din sărite pe italian. Secundul lui Bergodi a venit apoi la flash-interviu şi a explicat că antrenorul “şepcilor roşii” nu se simte bine.

Cristiano Bergodi nu a venit la interviu, după CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Oameni fără acreditări s-au apropiat”

De asemenea, Eugeniu Cebotaru, secundul lui Bergodi, a declarat că italianul a fost provocat în ultimele minute ale meciului de mai multe persoane neacreditate care au ajuns în zona băncilor de rezerve:

“Nu a putut să vină la flash-interviu, nu se simte bine. S-au întâmplat nişte chestii pe final de meci care nu sunt normale, nu au ce căuta în fotbal. S-au apropiat nişte oameni de bancă. În ultimele 10 minute au fost numai provocări din partea unor oameni fără acreditări care s-au apropiat, nu ştiu cine sunt. Au început să înjure şi de aici a început ce a început”, a declarat Eugeniu Cebotaru, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Observator
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj – U Cluj 3-2: „Play-off, apoi titlu! Le pregătesc și o primă!”. Exclusiv
23:42
“E intolerabil!” Iuliu Mureşan l-a pus la zid pe Cristiano Bergodi: “Are fitilul cam scurt. Merită o pedeapsă exemplară”
23:20
„Vă gândiți să vă despărțiti de Bergodi?” Răspunsul dat de oficialii lui U Cluj, după scenele incredibile din CFR – U Cluj 3-2
23:20
Rezultatele înregistrate sâmbătă de Team România la Jocurile Olimpice! Daniela Toth, performanţa zilei
23:10
Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după 7 victorii consecutive
22:47
Daniel Pancu a început să țipe la interviu, după scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „Să-mi bată jucătorii pe teren? Eram arestat”
22:35
Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „L-am înjurat, ei m-au amenințat”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 3 “Nu pot să reproduc” Dan Nistor l-a făcut praf pe Andrei Cordea, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Să creadă că e ca el” 4 Mititelu vrea să-i dea încă o lovitură lui Rotaru după ce a câștigat palmaresul Craiovei: “40, 50 de mil. de €” 5 Câţi bani şi câte puncte a primit Sorana Cîrstea după victoria de la Transylvania Open? Salt important în clasamentul WTA 6 Pierdere uriașă pentru Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Am făcut eforturi inimaginabile”
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”