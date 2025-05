"Nu ştiu nimic de transferuri, de pregătire". Marius Şumudică, anunţ despre viitorul lui la Rapid. Mesaj direct pentru conducere - Antena Sport

Marius Şumudică a făcut un anunţ despre viitorul lui la Rapid, după remiza cu Dinamo, scor 0-0. Antrenorul giuleştenilor a transmis că, cel mai probabil, se va despărţi de echipă la finalul sezonului.

Contractul lui Marius Şumudică cu Rapid va expira în cazul în care echipa nu se va califica în cupele europene. Cu două etape înainte de final, trupa de sub Grant e la o distanţă de trei puncte faţă de locul patru, ocupat de U Cluj.

Marius Şumudică, anunţ despre viitorul lui la Rapid

Marius Şumudică a avut un mesaj direct pentru acţionarii de la Rapid, Dan Şucu şi Victor Angelescu, şi le-a urat succes acestora pentru sezonul viitor. Antrenorul a transmis că nu a fost luat în calcul la discuţiile privind transferurile pentru stagiunea următoare.

„Probabil această echipă va crește, probabil are nevoie de timp. Lăsând la o parte greșelile pe care le-am făcut și eu, pentru că și eu sunt om și greșesc, niciodată nu vreau să ies cu capul sus, dar consider că ne-am atins nivelul maxim. N-am nicio treabă, îi respect pe amândoi acționarii, nici nu mă interesează, le doresc toate cele bune, mai departe, nu știu la ce mesaj mă pot aștepta. Mai am două meciuri să se încheie, probabil va fi foarte greu să ne atingem obiectivul și atunci, cu siguranță, asta e clauza din contract și probabil ne vom despărți.

Nu pot să spun ce ar trebui să se schimbe la Rapid, că ar trebui să vorbesc până mâine dimineață. Nu am avut nicio discuție, nu am vorbit despre nimic, nu știu de transferuri, nu știu de pregătire, nu știu absolut nimic, nu am avut nicio discuție. (n.r. V-ar plăcea să rămâneți?) Nu pot să vă răspund la întrebarea asta, fiindcă sunt foarte supărat. Eu am luat o decizie acum câteva etape, nu s-a putut la momentul respectiv, mi-am făcut treaba în continuare, am bătut la Craiova, am făcut un meci extraordinar cu FCSB pe care nu meritam să-l pierdem.