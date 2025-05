"Atât am putut" Marius Şumudică, mesaj dur pentru conducere după Dinamo - Rapid 0-0: "Mai sunt 2 săptămâni" - Antena Sport

„Mai sunt 2 săptămâni, atât am putut ca antrenor. La meciurile în care trebuia să arătăm ca o echipă nu am reuşit să nu capacităm şi nu e prima dat. E la cald şi nu vreau să vorbesc, dar cu astfel de mentalitate, când tu îţi joci sezonul… să ne domine Dinamo în halul ăsta, e dezolant.

Am muncit, am luat echipa de unde am luat-o. De fiecare dată când am avut şansa să arătăm că trebuie să fim acolo, să arătăm că avem sânge în instalaţie, nu am făcut-o. Eu nu înţeleg în a doua repriză jucăm extraordinar cu CFR Cluj, cu FCSB, şi astăzi arătăm aşa. Prea mari discrepanţele, iar eu nu le mai înţeleg.

Eu nu mă uit la ce se va întâmpla, mă uit la jocul nostru şi jocul nostru a fost deplorabil. Probabil e şi vina mea, dar nu sunt singurul care trebuie să răspund într-un final.

Probabil am şi eu vina mea. Ştiţi cum e, antrenorul plăteşte. Dar din punct de vedere fotbalistic, am dat totul. Această echipă a dat maximul până în momentul de faţă”, a declarat Marius Şumudică, la digisport.ro.