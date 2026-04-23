Numele greu de care se desparte Rapid. Cristi Manea, pus pe lista de transferuri

Rapid a ieşit din cursa pentru titlu, iar giuleştenii încep deja să gândească lotul pentru viitorul an. Cum rezultatele nu au fost la nivelul aşteptat de conducere, câţiva jucători cu nume vor ajunge pe lista de transferuri. Printre ei s-ar afla şi Cristi Manea, anunţă gsp.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leo Bolgado și Daniel Paraschiv sunt primele nume la care Rapid renunţă, care au fost aduşi sub formă de împrumut. Diogo Mendes, Borisav Burmaz și Elvir Koljic vor ajunge la final de contract şi vor fi lăsaţi să plece.

Pe lista jucătorilor de care Rapid vrea să se despartă a ajuns şi numele lui Cristi Manea. Fotbalistul adus de la CFR Cluj în 2024 se află într-o cădere de formă, iar giuleştenii sunt dispuşi să-l transfere dacă vor exista oferte pentru el.

Cristi Manea a semnat pe trei ani cu Rapid după ce Dan Şucu i-a oferit o primă de instalare în valoare de 200.000 de euro și un salariu lunar de 17.500 de euro.