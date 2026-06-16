Plecat de la Dinamo, Zeljko Kopic a acceptat oferta şi revine în fotbal

Zeljko Kopic nu va sta departe de fotbal după despărțirea de Dinamo București. Tehnicianul croat, rămas liber de contract la finalul sezonului, a decis să accepte o provocare inedită pe perioada Campionatului Mondial din 2026.

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Fostul antrenor al „câinilor” va face parte din echipa de comentatori și analiști care va urmări parcursul naționalei Croației la turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Informația a fost confirmată de publicația croată net.hr, citată de presa din România.

Zeljko Kopic, din nou la treabă. A acceptat propunerea şi va fi analist pe durata Cupei Mondiale

În ultimele zile, numele lui Kopic a fost asociat cu o posibilă mutare la Al-Wahda, din Emiratele Arabe Unite, însă fostul tehnician al lui Dinamo a ales, cel puțin pentru moment, să nu revină pe banca tehnică a unei echipe. La revenirea în România, după încheierea colaborării cu gruparea din Ștefan cel Mare, antrenorul în vârstă de 48 de ani a evitat să ofere detalii despre eventualele negocieri purtate cu alte cluburi. În schimb, acesta a dezvăluit că primise o ofertă pentru a analiza și comenta meciurile de la Campionatul Mondial.

Inițial, Kopic nu luase o decizie definitivă, însă între timp a acceptat propunerea și se pregătește să debuteze în noua postură. Astfel, croatul va rămâne conectat la fotbalul de cel mai înalt nivel pe durata competiției mondiale.

Interesul lui Zeljko Kopic pentru naționala țării sale este unul firesc, mai ales că selecționata Croației are tradiția unor rezultate importante la turneele finale. Tehnicianul și-a exprimat în trecut speranța că reprezentativa pregătită de Zlatko Dalic poate avea un parcurs remarcabil și la ediția din 2026.