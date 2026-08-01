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Hansi Flick a făcut anunţul despre Ferran Torres. Ce se întâmplă cu „eroul” Spaniei de la Mondial

Viviana Moraru Publicat: 1 august 2026, 13:03

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Hansi Flick a făcut anunţul despre Ferran Torres. Ce se întâmplă cu „eroul Spaniei de la Mondial

Ferran Torres, la Barcelona/ Profimedia

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Hansi Flick a oferit declaraţii despre Ferran Torres. Viitorul jucătorului de 26 de ani este incert, existând zvonuri legate de o posibilă plecare a sa de la Barcelona la PSG.

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Ferran Torres a fost „eroul” Spaniei în finala Campionatului Mondial cu Argentina, marcând golul victoriei, ibericii cucerind al doilea titlu mondial din istorie.

Hansi Flick a făcut anunţul despre Ferran Torres la Barcelona

După amicalul disputat de Barcelona cu Birmingham, pierdut la loviturile de departajare, Hansi Flick a susţinut o conferinţă de presă şi a fost întrebat despre situaţia lui Ferran Torres, ţinând cont de zvonurile din această vară.

Antrenorul catalanilor a dezvăluit că jucătorul este în vacanţă, după Campionatul Mondial, şi mai durează până când acesta se va alătura antrenamentelor echipei. Flick a subliniat că se va baza pe el şi în sezonul viitor, lăudându-l pe Torres după prestaţiile avute în tricoul Barcelonei.

„Am ținut legătura cu el în timpul Cupei Mondiale, însă acum se află în vacanță și îi respect acest lucru. Are tot dreptul să se bucure de vacanța sa.

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Bineînțeles, Ferran este în continuare jucătorul nostru și a demonstrat în numeroase meciuri din sezonul trecut cât de important este pentru echipă.

Exact asta așteptăm și de acum înainte: să continue la același nivel”, a declarat Hansi Flick, la o conferinţă de presă.

PSG ar fi dispusă să-i ofere lui Ferran Torres un salariu de 5,5 milioane de euro pe an, mai mult faţă de cât încasează la Barcelona. Jucătorul va intra în ultimul an de contract cu formaţia de pe Camp Nou, astfel că în următoarele săptămâni îşi va decide viitorul.

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  • Ferran Torres este cotat la suma de 55 de milioane de euro

Golul marcat de Ferran Torres în finala Campionatului Mondial, Spania – Argentina 1-0:

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