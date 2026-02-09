"O cam ia razna!" Mihai Stoica l-a distrus pe Daniel Pancu, după discursul manifest la adresa lui Bergodi: "Foarte grav" - Antena Sport

Mihao Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa lui Daniel Pancu, după răbufnirea antrenorului de la CFR Cluj, la finalul derby-ului cu U Cluj. Cristiano Bergodi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, pentru că ar fi fost înjurat de jucătorul de la CFR, după care a urmat o încăierare generală în Gruia.

Pancu a venit extrem de nervos la conferinţa de presă şi a dus discuţia într-un alt registru, vorbind mai mult despre naţionalitatea lui Bergodi şi nu despre acţiunile italianului.

Mihai Stoica l-a făcut praf pe Daniel Pancu: “La un moment dat vorbea că e de acord cu Kadîrov. Nu mă miră foarte tare”

Mihai Stoica este de părere că discursul lui Pancu este mai grav decât comportamentul lui Bergodi şi a ţinut să îi aducă aminte antrenorului de la CFR Cluj despre declaraţiile date în legătură cu liderul cecen Ramzan Kadîrov.

“E păcat pentru că s-a vorbit prea puțin de fotbal după scandalul ăsta. Eu cu Andrei Cordea am lucrat și era un băiat de mare bun simț. Am văzut și ieșirea lui la meciul nostru, când a marcat. Probabil faptul că a marcat de 11 ori sezonul ăsta… Noi mai avem o vorbă, l-a înnebunit succesul. Cred că a exagerat. Adrenalina nu l-a ajutat și uite că acum va fi suspendat.

Cristiano nu e prima dată când își pierde cumpătul. Mai are chestii de genul ăsta. E regretabil ce s-a întâmplat, dar, în niciun caz, nu sunt de acord cu ieșirea lui Pancu. Mi se pare mult mai gravă ieșirea lui Pancu decât comportamentul lui Bergodi.