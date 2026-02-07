Daniel Pancu a început să țipe la interviu, după scandalul din CFR - U Cluj 3-2: „Să-mi bată jucătorii pe teren? Eram arestat” - Antena Sport

Daniel Pancu a început să țipe la interviu, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul formației din Gruia a avut o reacție categorică, taxându-l pe Cristiano Bergodi pentru scenele incredibile oferite.

Antrenorul lui U Cluj a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, după fluierul final al meciului. Acesta a fost cu greu stăpânit de ceilalți jucători și membrii ai staff-ului său, fiind în cele din urmă eliminat.

Daniel Pancu, discurs uluitor după CFR Cluj – U Cluj 3-2

Daniel Pancu nu s-a abținut și a avut o reacție dură. El a început să țipe în direct și a transmis că un antrenor străin ar trebui să aibă respect față de jucătorii români. Antrenorul de la CFR Cluj a mai declarat că el ar fi fost „arestat”, dacă ar fi sărit la bătaie într-o țară străină.

„Nu există aşa ceva. Nu există! Din minutul 85 a vrut să intre. Nu la final. Nu e adevărat. Din minutul 85 îl ţinea toată banca lui U Cluj. Nu ştiu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România. Antrenor străin să îmi bată mie jucătorii în România? În ţara mea?

Nu mai vorbesc despre fotbal, nu am ce vorbi. Erau favoriţi, au avut o zi în plus de odihnă, au toate condiţiile. E o victorie uriaşă”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.