Daniel Pancu a început să țipe la interviu, după scandalul din CFR - U Cluj 3-2: „Să-mi bată jucătorii pe teren? Eram arestat” - Antena Sport

Daniel Pancu a început să țipe la interviu, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul formației din Gruia a avut o reacție categorică, taxându-l pe Cristiano Bergodi pentru scenele incredibile oferite.
Antrenorul lui U Cluj a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, după fluierul final al meciului. Acesta a fost cu greu stăpânit de ceilalți jucători și membrii ai staff-ului său, fiind în cele din urmă eliminat.
Daniel Pancu, discurs uluitor după CFR Cluj – U Cluj 3-2
Daniel Pancu nu s-a abținut și a avut o reacție dură. El a început să țipe în direct și a transmis că un antrenor străin ar trebui să aibă respect față de jucătorii români. Antrenorul de la CFR Cluj a mai declarat că el ar fi fost „arestat”, dacă ar fi sărit la bătaie într-o țară străină.
„Nu există aşa ceva. Nu există! Din minutul 85 a vrut să intre. Nu la final. Nu e adevărat. Din minutul 85 îl ţinea toată banca lui U Cluj. Nu ştiu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România. Antrenor străin să îmi bată mie jucătorii în România? În ţara mea?
Nu mai vorbesc despre fotbal, nu am ce vorbi. Erau favoriţi, au avut o zi în plus de odihnă, au toate condiţiile. E o victorie uriaşă”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.
Andrei Cordea a dezvăluit ce s-a întâmplat în CFR Cluj – U Cluj 3-2
Andrei Cordea a declarat că în momentul în care avea un conflict verbal cu Dan Nistor, privea către banca de rezerve de la U Cluj, acolo unde se afla și Cristiano Bergodi. Mijlocașul de la CFR și-a cerut scuze pentru cele întâmplate după fluierul final, mărturisind că nu și-ar fi putut permite să-l înjure pe antrenorul adversarilor.
„Dacă dânsul crede că l-am înjruat, că am avut ceva cu el, se înșală, nu am avut nicio treabă cu el. La faza cornerului, Nistor m-a înjurat de familie, după l-am înjurat tot drumul spre vestiare, când a plecat de pe teren.
Arătam spre bancă, nu înțeleg de ce a venit Bergodi la mine. Am arătat către bancă, într-adevăr, dar nu spre dânsul. Îi port tot respectul, nu mi-aș permite să-l înjur, are o vârstă, nu aș avea niciun motiv. Mă gândesc doar la faza aia, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. (N.r. Ai fost eliminat) Arbitrul mi-a zis să plec, fără niciun motiv, dacă am greșit, îmi cer scuze, nu a fost cu intenție. M-au și amenințat deja, am mulți prieteni în galerie la U Cluj. Vreau să rămână pe teren, dar m-au amenințat și prietenii mei, că o să mă prindă pe stradă”, a spus și Andrei Cordea, conform digisport.ro, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.
- “E intolerabil!” Iuliu Mureşan l-a pus la zid pe Cristiano Bergodi: “Are fitilul cam scurt. Merită o pedeapsă exemplară”
- „Vă gândiți să vă despărțiti de Bergodi?” Răspunsul dat de oficialii lui U Cluj, după scenele incredibile din CFR – U Cluj 3-2
- Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după 7 victorii consecutive
- “Nu se simte bine!” Cristiano Bergodi nu a venit la declaraţii, după bătaia din CFR Cluj – U Cluj 3-2: “Au început să înjure”
- Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „L-am înjurat, ei m-au amenințat”