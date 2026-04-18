“O metodă de a mai spăla niște bani”. Scandal în jurul hotelului-fantomă de la stadionul Universității Craiova

Emilia Neagu, consilier local în Municipiul Craiova, a venit cu acuzații îndreptate spre oamenii care se ocupă de hotelul aflat în incinta stadionului “Ion Oblemenco”, arena Universității Craiova. “O metodă de a mai spăla niște bani”, e caracterizarea făcută de Neagu, cu trimitere la Primăria Craiova.

Stadionul “Ion Oblemenco” are în incinta sa un hotel de 38 de camere care nu iese deloc în evidență, asta pentru că din 2017, de când există, nu a fost niciodată pus la dispoziția publicului. Din acest motiv, nu generează venituri, orașul nu beneficiază de vreun beneficiu, ba din contră, apar cheltuieli și prejudicii.

Acuzațiile lansate în spațiul public privind hotelul din Craiova

Emilia Neagu, consilier local și fosta candidată la primăria Craiovei, a postat recent un videoclip pe rețelele sociale în care arată imagini din hotelul-fantomă, care recent a fost trecut în administrația Consiliului Județean Dolj de la Primăria Craiova.

“După 3 luni și 3 solicitări, am reușit să vizitez hotelul din incinta Stadionului Ion Oblemenco. Timp de 9 ani, acest hotel cu 38 de camere a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost construit generând doar pierderi pentru oraș.

În ședința din 26 martie, administrarea imobilului a fost transferată de la Primăria Craiova către Consiliul Județean Dolj, fără inventar sau o situație financiară oficială. Sper ca noul administrator să fie unul mai capabili“.