Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. "Câinii" s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga

O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 13:22

Comentarii
O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. Câinii s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga

Zeljko Kopic, în timpul unui meci la Dinamo/ Sport Pictures

Dinamo e gata să facă un nou transfer. “Câinii” l-au pus pe listă pe Ianis Târbă (19 ani), mijlocaşul român, care are şi cetăţenie spaniolă, din academia celor de la Celta Vigo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spaniolii au dezvăluit interesul lui Dinamo pentru Ianis Târbă. Mijlocaşul ar urma să devină al doilea transfer al iernii efectuat de “câinii”, după cel al lui Valentin Ţicu.

O nouă mutare la Dinamo: Ianis Târbă, din academia lui Celta Vigo

Ianis Târbă ar urma să ajungă gratis la Dinamo. Mijlocaşul născut în Spania are dublă cetăţenie, română şi spaniolă, evoluând doar la nivel de juniori în fotbalul spaniol.

Ianis Târbă a ajuns în academia celor de la Celta Vigo în 2022, atunci când a fost transferat din academia celor de la Barcelona. Tânărul mijlocaş a trecut prin “La Masia”, academia celebră a catalanilor.

Jurnaliştii spanioli au anunţat transferul lui Ianis Târbă la Dinamo. Jucătorul reprezintă o soluţie de viitor pentru echipa lui Zeljko Kopic, Celta Vigo urmând să păstreze un procent dintr-un viitor transfer al mijlocaşului.

Reclamă
Reclamă

“Vineri, mi s-a spus că a apărut posibilitatea ca el să se întoarcă în țara lui de origine. Încercăm să evităm situațiile în care se poate accidenta.

Înțeleg că se va finaliza în următoarele zile sau ore. Nu este treaba mea să spun în ce condiții va pleca”, a transmis Fredi Alvarez, antrenorul echipei de tineret de la Celta Vigo, conform eldesmarque.com.

În acest sezon, Ianis Târbă a bifat doar trei meciuri pentru echipa de tineret de la Celta Vigo. El este cotat la suma de 50.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, el bifând prezenţe în naţionalele U16, U17, U18 şi U19 ale României.

Prognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu ger se prelungeștePrognoza meteo 12 ianuarie - 9 februarie 2026. Perioada cu ger se prelungește
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Observator
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
13:54
Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt “indispensabili”
13:50
A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial
13:24
Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu
13:19
E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League
13:00
Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”
12:35
Reacţia Barcelonei după ce Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid după El Clasico
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan 5 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist” 6 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”