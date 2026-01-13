O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. "Câinii" s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga - Antena Sport

Dinamo e gata să facă un nou transfer. “Câinii” l-au pus pe listă pe Ianis Târbă (19 ani), mijlocaşul român, care are şi cetăţenie spaniolă, din academia celor de la Celta Vigo.
Spaniolii au dezvăluit interesul lui Dinamo pentru Ianis Târbă. Mijlocaşul ar urma să devină al doilea transfer al iernii efectuat de “câinii”, după cel al lui Valentin Ţicu.
O nouă mutare la Dinamo: Ianis Târbă, din academia lui Celta Vigo
Ianis Târbă ar urma să ajungă gratis la Dinamo. Mijlocaşul născut în Spania are dublă cetăţenie, română şi spaniolă, evoluând doar la nivel de juniori în fotbalul spaniol.
Ianis Târbă a ajuns în academia celor de la Celta Vigo în 2022, atunci când a fost transferat din academia celor de la Barcelona. Tânărul mijlocaş a trecut prin “La Masia”, academia celebră a catalanilor.
Jurnaliştii spanioli au anunţat transferul lui Ianis Târbă la Dinamo. Jucătorul reprezintă o soluţie de viitor pentru echipa lui Zeljko Kopic, Celta Vigo urmând să păstreze un procent dintr-un viitor transfer al mijlocaşului.
“Vineri, mi s-a spus că a apărut posibilitatea ca el să se întoarcă în țara lui de origine. Încercăm să evităm situațiile în care se poate accidenta.
Înțeleg că se va finaliza în următoarele zile sau ore. Nu este treaba mea să spun în ce condiții va pleca”, a transmis Fredi Alvarez, antrenorul echipei de tineret de la Celta Vigo, conform eldesmarque.com.
În acest sezon, Ianis Târbă a bifat doar trei meciuri pentru echipa de tineret de la Celta Vigo. El este cotat la suma de 50.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, el bifând prezenţe în naţionalele U16, U17, U18 şi U19 ale României.
- Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt “indispensabili”
- A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial
- Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu
- Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”
- Un fost jucător al FCSB vrea să se transfere la Rapid: “Acolo sunt acasă”