O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. "Câinii" s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga - Antena Sport

Dinamo e gata să facă un nou transfer. “Câinii” l-au pus pe listă pe Ianis Târbă (19 ani), mijlocaşul român, care are şi cetăţenie spaniolă, din academia celor de la Celta Vigo.

Spaniolii au dezvăluit interesul lui Dinamo pentru Ianis Târbă. Mijlocaşul ar urma să devină al doilea transfer al iernii efectuat de “câinii”, după cel al lui Valentin Ţicu.

O nouă mutare la Dinamo: Ianis Târbă, din academia lui Celta Vigo

Ianis Târbă ar urma să ajungă gratis la Dinamo. Mijlocaşul născut în Spania are dublă cetăţenie, română şi spaniolă, evoluând doar la nivel de juniori în fotbalul spaniol.

Ianis Târbă a ajuns în academia celor de la Celta Vigo în 2022, atunci când a fost transferat din academia celor de la Barcelona. Tânărul mijlocaş a trecut prin “La Masia”, academia celebră a catalanilor.

Jurnaliştii spanioli au anunţat transferul lui Ianis Târbă la Dinamo. Jucătorul reprezintă o soluţie de viitor pentru echipa lui Zeljko Kopic, Celta Vigo urmând să păstreze un procent dintr-un viitor transfer al mijlocaşului.