Florin Prunea nu a avut milă de Petrolul după umilința cu Univ. Craiova: „Singurul care a făcut deplasarea”

Florin Prunea a avut un discurs extrem de dur la adresa prestației Petrolului în meciul contra Universității Craiova, încheiat cu scorul de 4-0 în favoarea oltenilor. Fostul goalkeeper a avut un singur remarcat din tabăra ploieștenilor, portarul Lukas Zima, neavând pe cine să numească dintre jucătorii de câmp.
Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe Petrolul pe „Ion Oblemenco”, scor 4-0, la capătul unei partide în care oltenii nu au avut nicio emoție. Steven Nsimba a reușit o „dublă”, marcând și cel mai rapid gol de până acum în campionat, iar pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele Ștefan Baiaram și Simon Elisor.
Florin Prunea n-a putut remarca niciun jucător de câmp de la Petrolul în meciul cu Univ. Craiova
După finalul celor 90 de minute, partida disputată în Bănie a fost analizată de Florin Prunea într-un studio de televiziune, iar fostul portar al „Generației de Aur” a fost extrem de critic când s-a raportat la trupa lui Ricardo Sousa.
Unicul jucător din tabăra „găzarilor” pe care Prunea l-a putut remarca a fost Lukas Zima pentru intervențiile pe care le-a avut și care au limitat proporțiile unui scor deja umilitor.
„Singurul jucător (n.r. de la Petrolul) care a făcut deplasarea a fost Zima. A avut două-trei intervenții, în rest… Sava a avut un șut pe spațiul porții (n.r. două șuturi a trimis Petrolul).
Îmi mențin afirmația pe care am făcut-o: Craiova nu trebuia să schimbe toată echipa la meciul cu Dinamo, în vederea partidei cu Levski„, a spus fostul portar, potrivit digisport.ro.
Grație victoriei de pe teren propriu, Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe locul 2 și a ajuns la șase puncte, în timp ce Petrolul rămâne pe poziția a 13-a, cu cele trei puncte obținute din victoria cu Dinamo din prima etapă. Pentru olteni urmează prima manșă a „dublei” cu finlandezii de la KuPS din turul 3 preliminar Europa League, în timp ce Petrolul o va întâlni pe Oțelul Galați pe teren propriu.
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