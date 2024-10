Obiectivul uriaş al lui Louis Munteanu, după ce a marcat în CFR - Poli Iaşi 2-1: "Nu am ce notă să îmi dau! Vreau să fac asta!" - Antena Sport

Obiectivul uriaş al lui Louis Munteanu, după ce a marcat în CFR Cluj – Poli Iaşi 2-1. Louis Munteanu a marcat 5 goluri pentru CFR Cluj în acest sezon.

Louis Munteanu a spus căşi doreşte să marcheze cât mai multe goluri în acest sezon pentru CFR Cluj şi să îşi ajute echipa să se bată la titlu.

„Suntem fericiţi că am reuşit să câştigăm din nou şi sper să o ţinem numai din victorii de acum. (Ce notă ţi-ai dat?) Nu am de ce să îmi dau o notă acum, trebuie să o ţin aşa, să muncesc în continuare şi cu siguranţă o să am evoluţii şi mai bine. Mereu e loc de mai bine.

Chiar mă simt bine, sunt fericit aici la Cluj şi sper să marchez cât mai multe goluri. Importantă e victoria, să ne calificăm în play-off. Când eşti la un club aşa mare, trebuie să câştigi fiecare meci. E bine că am răspuns acum şi suntem acolo în cărţi.

(Ce înseamnă un sezon reuşit?) Eu vreau să fiu mai bun de la an la an. Sper să marchez cât mai mult. Echipa este importantă, echipa produce şi eu trebuie să marchez cât mai mult„, a spus Louis Munteanu la digisport.ro.