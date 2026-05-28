Home | Tenis | Sorana Cîrstea, performanţă spectaculoasă la Roland Garros. E prima oară când reuşeşte asta după 17 ani

Sorana Cîrstea, performanţă spectaculoasă la Roland Garros. E prima oară când reuşeşte asta după 17 ani

Dan Roșu Publicat: 28 mai 2026, 9:18

Comentarii
Sorana Cîrstea, performanţă spectaculoasă la Roland Garros. E prima oară când reuşeşte asta după 17 ani

Sorana Cîrstea, la Roland Garros - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea (36 de ani) e în turul 3 de la Roland Garros şi a ajuns acolo după o victorie scurtă, 6-3, 6-0 cu Eva Lys, în urma unui meci ce a durat un pic peste o oră.

Pentru Sorana, locul 18 mondial, aceasta este prima oară după 17 ani în care câştigă un set la zero, la Roland Garros, pe tabloul principal. Ultima oară când reuşea această performanţă era în 2009, atunci când îi administra un bagel Jelenei Jankovic, pe care o învingea în optimi, 3-6, 6-0, 9-7.

Sorana Cîrstea, performanţă spectaculoasă la Roland Garros

“Sori” era atunci învinsă în sferturile de finală de Sam Stosur, 1-6, 3-6, aceea fiind cea mai bună peformanţă a carierei ei la Roland Garros.

Sorana a mai câştigat seturi la zero la turneele de Grand Slam în alte cinci rânduri, în 2008 la Roland Garros, în duelul cu Kremer, la US Open, cu Ana Bogdan (2016), cu Kudermetova, în 2021 şi cu Sierra, în 2025, şi la Australian Open, cu Wang, în 2024.

Reclamă
Reclamă

Culoar favorabil pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros

“Sori” are o șansă imensă de a ajunge în sferturile competiției, în contextul în care de pe partea ei de tablou au fost eliminate Elena Rybakina, favorita 2 la trofeu, respectiv Jasmine Paolini, cap de serie numărul 13.

Pentru un loc în optimile de finală, Sorana Cîrstea va trebui să o învingă pe argentianca Solana Sierra, jucătoare care a oferit o surpriză mare la Paris. Sud-americana s-a impus în fața Jasminei Paolini, finalista din 2024 de la French Open.

Rezultatul respectiv reprezintă o șansă imensă pentru Cîrstea, care în loc să întâlnească locul 13 WTA, va da peste Sierra, care ocupă locul 68 în ierarhia feminină. Mai mult decât atât, dacă sportiva din Târgoviște va trece de sud-americană, atunci va întâlni în optimi o altă adversară mai slab clasată decât ea.

Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaiceLocalitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Observator
Localitatea care aduce în România o premieră: ţiglele fotovoltaice
Cum a contribuit Pleșan la eliminarea Rapidului de către Steaua în sfertul UEFAntastic de acum 20 de ani
Fanatik.ro
Cum a contribuit Pleșan la eliminarea Rapidului de către Steaua în sfertul UEFAntastic de acum 20 de ani
11:21

Dumitru Dragomir s-a decis, înainte de Dinamo – FCSB: “Prima dată de când m-au dat afară de la LPF”
11:10

A semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractul
10:45

Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB, votat în topul Europa League pentru sezonul 2025-2026
10:36

Primarul Ciucu a semnat dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League în 2028
10:24

Daniel Pancu a anunţat prima plecare de la CFR Cluj. Jucătorul e şi pe lista Rapidului
10:21

Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu
Vezi toate știrile
1 3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult” 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 Cum i-a luat Dinamo faţa Craiovei pentru transfer: “Rotaru era convins, după care s-a schimbat situaţia” 4 CFR Cluj și-a transferat portarul în Liga 1. Mutare surpriză 5 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia 6 Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”