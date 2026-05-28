Sorana Cîrstea, performanţă spectaculoasă la Roland Garros. E prima oară când reuşeşte asta după 17 ani

Sorana Cîrstea (36 de ani) e în turul 3 de la Roland Garros şi a ajuns acolo după o victorie scurtă, 6-3, 6-0 cu Eva Lys, în urma unui meci ce a durat un pic peste o oră.
Pentru Sorana, locul 18 mondial, aceasta este prima oară după 17 ani în care câştigă un set la zero, la Roland Garros, pe tabloul principal. Ultima oară când reuşea această performanţă era în 2009, atunci când îi administra un bagel Jelenei Jankovic, pe care o învingea în optimi, 3-6, 6-0, 9-7.
Sorana Cîrstea, performanţă spectaculoasă la Roland Garros
“Sori” era atunci învinsă în sferturile de finală de Sam Stosur, 1-6, 3-6, aceea fiind cea mai bună peformanţă a carierei ei la Roland Garros.
Sorana a mai câştigat seturi la zero la turneele de Grand Slam în alte cinci rânduri, în 2008 la Roland Garros, în duelul cu Kremer, la US Open, cu Ana Bogdan (2016), cu Kudermetova, în 2021 şi cu Sierra, în 2025, şi la Australian Open, cu Wang, în 2024.
Culoar favorabil pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
“Sori” are o șansă imensă de a ajunge în sferturile competiției, în contextul în care de pe partea ei de tablou au fost eliminate Elena Rybakina, favorita 2 la trofeu, respectiv Jasmine Paolini, cap de serie numărul 13.
Pentru un loc în optimile de finală, Sorana Cîrstea va trebui să o învingă pe argentianca Solana Sierra, jucătoare care a oferit o surpriză mare la Paris. Sud-americana s-a impus în fața Jasminei Paolini, finalista din 2024 de la French Open.
Rezultatul respectiv reprezintă o șansă imensă pentru Cîrstea, care în loc să întâlnească locul 13 WTA, va da peste Sierra, care ocupă locul 68 în ierarhia feminină. Mai mult decât atât, dacă sportiva din Târgoviște va trece de sud-americană, atunci va întâlni în optimi o altă adversară mai slab clasată decât ea.
