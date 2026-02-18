Dinamo se mută de pe Arena Națională. Ce meci vor disputa „câinii” pe stadionul Arcul de Triumf - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo se mută de pe Arena Națională. Ce meci vor disputa „câinii" pe stadionul Arcul de Triumf

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo se mută de pe Arena Națională. Ce meci vor disputa „câinii” pe stadionul Arcul de Triumf

Dinamo se mută de pe Arena Națională. Ce meci vor disputa „câinii” pe stadionul Arcul de Triumf

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 23:15

Dinamo se mută de pe Arena Națională. Ce meci vor disputa câinii” pe stadionul Arcul de Triumf

Jucătorii lui Dinamo, după un gol marcat / Sport Pictures

Dinamo se mută din nou de pe Arena Națională. „Câinii” vor reveni pe stadionul Arcul de Triumf la începutul lunii viitoare. 

Recent, trupa lui Zeljko Kopic a disputat pe arena de lângă Mănăstirea Cașin duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României, cu Hermannstadt. „Câinii” s-au impus cu 2-0 și s-au calificat în sferturile competiției. 

Dinamo se mută de pe Arena Națională și revine pe stadionul Arcul de Triumf 

Dinamo va reveni pe stadionul Arcul de Triumf pentru partida din sferturile Cupei României, conform golazo.ro. „Câinii” vor întâlni Metalul Buzău, fiind clar favoriți în fața echipei din Liga a 2-a. 

Oficialii lui Dinamo au făcut deja o cerere pentru a închiria arena Arcul de Triumf, așteptându-se la o asistență redusă. Stadionul este disponibil pentru perioada respectivă, astfel că dinamoviștii vor primi un răspuns favorabil din partea administratorilor arenei. 

Partida dintre Dinamo și Metalul Buzău se va disputa joi, 5 martie, de la ora 20:00, fiind ultima din faza sferturilor. Dacă vor reuși să învingă, „câinii” vor da în semifinale peste învingătoarea partidei Universitatea Craiova – CFR Cluj (miercuri, 4 martie, 20:30). 

Semifinalele Cupei României se vor disputa pe 22 aprilie, iar finala competiției va avea loc la Sibiu, pe 13 mai. Câștigătoarea va evolua în preliminariile Europa League, în sezonul viitor. 

Până la duelul cu Metalul Buzău, Dinamo o va întâlni sâmbătă pe Rapid. Derby-ul etapei a 28-a din Liga 1 se va disputa pe Arena Națională, cu giuleștenii gazdă. Ulterior, „câinii” se vor duela cu FC Argeș, tot pe cel mai mare stadion al țării, pe 1 martie, de la ora 18:00.

