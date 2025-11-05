Ofertă pentru Dan Petrescu. Afaceristul cu avere de 100 de milioane de euro insistă pentru român - Antena Sport

Dan Petrescu nu duce lipsă de oferte, după despărţirea de CFR Cluj. Dacă ardenelii au vrut să-l readucă, dar în cele din urmă fostul jucător al României a refuzat, un alt club important insistă şi speră să bată palma cu el.

Luna trecută, fostul antrenor al lui CFR a fost ofertat de KS Wieczysta Kraków, formație din liga secundă poloneză. Oferta primită a fost refuzată de Dan Petrescu, după cum a scris în octombrie Gazeta Krakowska. Polonezii l-au numit imediat pe Gino Lettieri. Numai că, antrenorul a fost demis rapid. Astfel, varianta Dan Petrescu a revenit în actualitate. Chiar dacă au fost refuzați luna trecută, polonezii sunt dispuși să încerce din nou și au luat legătura cu reprezentanții tehnicianului român, anunță Przegląd Sportowy.

KS Wieczysta Kraków speră ca în acest an să promoveze, iar Dan Petrescu pare un antrenor potrivit pentru ei. Echipa este pe locul 6 în clasament acum, iar patronul echupei speră să aducă un tehnician care să redreseze echipa.

Cine este patronul de la Wieczysta Kraków şi ce avere are

Proprietarul clubului Wieczysta Kraków este omul de afaceri polonez Wojciech Kwiecień, adesea numit “Regele Farmaciilor” de către presa locală. El este considerat unul dintre cei mai bogați oameni din Polonia, cu o avere estimată la aproximativ 500 de milioane de zloți polonezi (PLN) (aproximativ 115 milioane de euro), conform unor surse media din 2025.

Dan Petrescu are probleme de sănătate

Dan Petrescu se confruntă cu mari probleme de sănătate. Pe lângă rezultatele slabe cu CFR, acesta a fost un alt motiv pentru care antrenorul a demisionat de la CFR Cluj. Petrescu a plecat de pe banca clujenilor, după umilinţa cu Hacken. Suedezii i-au învins pe cei de la CFR Cluj cu scorul de 7-2, în manşa tur a confruntării din play-off-ul Conference League. Cristi Balaj a transmis atunci că Dan Petrescu nu se gândeşte la o nouă aventură ca antrenor, după demisia de la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că tehnicianul vrea să-şi rezolve problemele medicale cu care se confruntă şi care necesită timp. “Pentru el, cel mai important în acest moment e să-și rezolve problema de sănătate. Poate să dureze șase luni, dar poate să dureze trei ani. A spus că nu va reîncepe activitatea până nu îi ies analizele perfect și se vindecă complet. Nu știm cât va dura”, a spus atunci Balaj.