Ofertat să vină la FCSB, Adi Ilie critică jocul echipei cu Mirel Rădoi antrenor: “Nu mi-a plăcut”

Radu Constantin Publicat: 21 martie 2026, 14:07

FCSB a reuşit o remiză, cu Metaloglobus, şi o victorie cu UTA Arad, la limită, cu 1-0, în play-out. Ofertat să vină şi el la FCSB, Adi Ilie critică jocul echipei antrenate acum de Mirel Rădoi.

“Având în vedere că a schimbat sistemul de joc, traseele dintre ei nu sunt încă bine formate. Important e că au câștigat. Aș vrea să văd însă o echipă mai agresivă. Nici ieri și nici cu Metaloglobus nu mi-a plăcut. Nu știu dacă era momentul să schimbe acum sistemul de joc pentru că acești băieți au avut niște trasee de joc în ultimul an și s-au descurcat destul de bine. Dacă vine cu altă gândire, să schimbe sistemul, trebuie să își asume, pentru că nu cred că poate schimba în două săptămâni. E un risc și d-asta și suferă în joc. Nu au ocazii”, a declarat Adrian Ilie, pentru Fanatik.ro.

FCSB a jucat cu UTA Arad în sistemul 4-3-1-2, iar cu Charalambous antrenor, echipa evolua 4-1-4-1.

“Ești învățat 1-2-3 ani de zile să joci într-un anumite sistem, sunt anumite trasee de joc. Inclusiv spațiile sunt mai mari. FCSB, jucând cu doi atacanți, se mai ocupă unul pe altul. Nu e spațiul respectiv acolo. Și atunci erau niște trasee. Nu poți ca jucător de fotbal într-o săptămână de zile să nu le faci. Eu înțeleg că sunt antrenamente și cu siguranță sunt foarte atenți la ce le cere Rădoi. Dar să joci cu UTA, care era pe 1 în play-out, nu era un meci ușor. Cum s-a dovedit și cu Metaloglobus.

Dacă ar avea ocazii, ai spune Da, sunt pe un drum bun, au ocazii de gol. Nu suferă jocul, dar merge în față. Ce îmi place la ei e că defensiv au stat foarte bine. Dar jocul suferă și cred că din cauza sistemului. Băieții nu s-au adaptat încă la noul sistem. FCSB are însă jucători de calitate. A scăpat Miculescu acolo, din pasa senzațională a lui Olaru, și a rezolvat meciul. Dar, ca joc, suferă”, a mai spus fostul jucător al naţionalei pentru sursa menţionată.

