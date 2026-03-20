“Mi-a trimis mesaj” Mirel Rădoi, reacţie tranşantă legată de transferul lui Andrei Ivan la FCSB!

Mirel Rădoi (44 de ani) a lămurit presupusul transfer al lui Andrei Ivan (29 de ani) la FCSB. Antrenorul roş-albaştrilor a negat această variantă. El a subliniat că FCSB nu va mai face niciun transfer până la vară, decât într-o situaţie cu totul şi cu totul excepţională.
Mirel Rădoi le-a urat baftă jucătorilor FCSB-ului convocaţi la echipa naţională, David Miculescu, ce a şi marcat cu UTA, Daniel Bîrligea şi Florin Tănase.
Mirel Rădoi neagă că l-ar transfera pe Andrei Ivan la FCSB
“O victorie «italieneşte», să glumim puţin. După rezultatul final, pare o victorie grea, 1-0, dar cred că am avut jocul la discreţie. Lucrul cel mai pozitiv a fost că şi în repriza a doua am ieşit cu aceeaşi atitudine şi intensitate. Dacă vom reuşi să avem şi în următoarele 7 partide pe care le mai avem aceeaşi intensitate, cred că va fi doar o problemă de timp până adversarii vor ceda.
Mai avem mult de lucru. Cea mai mare problemă pentru noi a fost, din punct de vedere mental, să îi facem conştienţi de importanţa partidelor. Vrem-nu vrem ei sunt în continuare cu gândul la ratarea play-off-ului. Probabil o să terminăm şi play-out-ul şi tot acolo o să se gândescă. A fost un şoc pentru ei ratarea, nu se aşteptau.
Mă bucur că am câştigat, pentru că intrăm pe prima poziţie (n.r: în play-out).
(n.r: Un singur şut pe poartă, un gol, ce-i drept, eficienţă 100%) E puţin şi vina mea. Am exagerat cu atacul poziţional şi nu am avut decât două antrenamente de finalizare. Poate de asta nu au dat la poartă mai mult.
“Le urez baftă jucătorilor convocaţi”
(n.r: Două meciuri la rând fără gol primit) Sincer, nu ştiu, şi îmi plac datele. Mai avem de lucru. Într-adevăr, sunt şi un tip pretenţios, dar mai avem de lucru, şi defensiv şi ofensiv.
(n.r: Miculescu înscrie. Cum vedeţi convocările?) Când e vorba de convocări, am fost şi eu în acea situaţie (n.r: de a convoca jucători la naţională). Nu putem să spunem dacă ar fi meritat mai mulţi jucători. Le urez baftă. Victoria le va da moral, mai ales lui David, care a marcat. Merită felicitaţi cu toţii. Sperăm în primul meci, cu Turcia, România să meargă mai departe.
(n.r: Olaru nu merita?) Nu aş vrea să comentez. Am fost în situaţia aia. Mă bucur pentru cei care au fost (n.r: convocaţi), mă bucur şi pentru cei care au rămas (n.r. la echipă), pentru că o să-i avem la antrenamente.
(n.r. O ştire cu Andrei Ivan, că l-ai fi sunat) Andrei Ivan? Nu. Mi-a trimis mesaj când am venit la FCSB, m-a felicitat. Nici n-am vorbit la telefon. Noi, până în vară, nu mai transferăm niciun jucător. În momentul ăsta e aproape imposibil până în vară să vină un jucător”, a declarat Mirel Rădoi pentru digisport.ro după FCSB – UTA 1-0.
FCSB – UTA 1-0
FCSB a învins-o, vineri seara, pe teren propriu, cu 1-0, pe UTA Arad, în etapa a doua din play-out-ul Ligii 1. Echipa lui Rădoi a detronat-o pe UTA şi a revenit pe primul loc al play-out-ului.
Prima ocazie importantă a meciului a aparţinut oaspeţilor, dar Matei Popa a intervenit extraordinar la şutul lui Marius Coman, în minutul 13. Olaru a şutat şi el, peste poartă, în minutul 20, apoi Miculescu a trimis şi el pe lângă buturi, în minutul 45 şi prima repriză s-a terminat cu bucureştenii nereuşind să pună nici un şut pe poartă.
Golul gazdelor a venit în minutul 57, când Darius Olaru a pasat excelent pentru Miculescu şi acesta a înscris. Arădenii au trimis pe lângă poartă, în minutul 61, prin Alin Roman, dar meciul s-a încheiat cu victoria gazdelor, FCSB – UTA Arad 1-0.
Bucureştenii sunt pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, urmată de UTA Arad, cu 25 de puncte.
