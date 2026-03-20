“Mi-a trimis mesaj” Mirel Rădoi, reacţie tranşantă legată de transferul lui Andrei Ivan la FCSB!

Mirel Rădoi (44 de ani) a lămurit presupusul transfer al lui Andrei Ivan (29 de ani) la FCSB. Antrenorul roş-albaştrilor a negat această variantă. El a subliniat că FCSB nu va mai face niciun transfer până la vară, decât într-o situaţie cu totul şi cu totul excepţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi le-a urat baftă jucătorilor FCSB-ului convocaţi la echipa naţională, David Miculescu, ce a şi marcat cu UTA, Daniel Bîrligea şi Florin Tănase.

“O victorie «italieneşte», să glumim puţin. După rezultatul final, pare o victorie grea, 1-0, dar cred că am avut jocul la discreţie. Lucrul cel mai pozitiv a fost că şi în repriza a doua am ieşit cu aceeaşi atitudine şi intensitate. Dacă vom reuşi să avem şi în următoarele 7 partide pe care le mai avem aceeaşi intensitate, cred că va fi doar o problemă de timp până adversarii vor ceda.

Mai avem mult de lucru. Cea mai mare problemă pentru noi a fost, din punct de vedere mental, să îi facem conştienţi de importanţa partidelor. Vrem-nu vrem ei sunt în continuare cu gândul la ratarea play-off-ului. Probabil o să terminăm şi play-out-ul şi tot acolo o să se gândescă. A fost un şoc pentru ei ratarea, nu se aşteptau.

Mă bucur că am câştigat, pentru că intrăm pe prima poziţie (n.r: în play-out).