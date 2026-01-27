OFICIAL | Brazilianul Talisson, prezentat de Rapid! Ultimul transfer al iernii pentru giuleşteni - Antena Sport

Închide meniul
OFICIAL | Brazilianul Talisson, prezentat de Rapid! Ultimul transfer al iernii pentru giuleşteni

Bogdan Stănescu Publicat: 27 ianuarie 2026, 21:48

Talisson a fost prezentat oficial de Rapid - Facebook Rapid

Rapid a anunţat oficial, pe conturile de socializare, transferul brazilianului Talisson. Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, preciza că Talisson este ultimul jucător transferat de Rapid în această iarnă.

Rapid a publicat şi o primă declaraţie a lui Talisson după ce a semnat contractul cu Rapid.

Talisson a semnat cu Rapid

“Talisson este Rapidist!

Rapid și Talisson de Almeida au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract valabil pe doi ani și jumătate. Atacantul brazilian vine în Giulești în urma unui transfer definitiv de la Red Bull Bragantino.

„Sunt bucuros că am ajuns la Rapid! Promit implicare, dedicare și iubire pentru acest club. Voi da totul pentru a face suporterii fericiți! Hai Rapid!”, a spus Talisson după semnarea contractului.

Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu!”, a transmis Rapid, pe contul de Facebook.

În vârstă de 23 de ani și cu o cotă de piață de 500.000 de euro, Talisson a evoluat în cariera sa numai la echipe din Brazilia, fiind legitimat la RB Bragantino, Ceara SC, Criciuma și Atletico-Go.

El fusese împrumutat la începutul acestui an la Avai, dar înțelegerea a fost anulată, iar Rapid a ajuns la un acord cu Bragantino pentru a-l transfera definitiv.

Talisson poate evolua pe orice poziție din atac, fie că vorbim de bandă sau atacant central. Are o înălțime de 1,88 metri și este un jucător de picior drept.

