OFICIAL | Dorinel Munteanu a plecat de la Sepsi! Anunțul conducerii - Antena Sport

În decursul zilei de 28 aprilie au apărut informații conform cărora jucătorii lui Sepsi nu și-au mai dorit să lucreze cu Dorinel Munteanu. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care Laszlo Dioszegi a decis să renunțe la serviciile fostului tehnician de la Oțelul.

În momentul de față, Sepsi se află pe locul 8 în play-out, cu 22 de puncte, poziție care duce la barajul de promovare/menținere în Liga 1. Situația echipei patronate de Laszlo Dioszegi este una incredibilă, având în vedere că, în sezonul regular, covăsnenii s-au luptat pentru calificarea în play-off.

Ce spunea Dorinel Munteanu după eșecul cu Oțelul, din campionat

„Astăzi trebuie să recunoaștem că am primit o lecție de fotbal. Trebuie să ne dăm seama ce înseamnă să joci fotbal la un nivel ridicat. Am avut așteptări foarte mari de la echipa naoastră. Din păcate am dezamăgit suporterii și oamenii din conducere încă odată.